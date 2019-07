അതിരുകളില്ലാത്ത ഭാഷാ പാടവം. ഭംഗിയായി മലയാളം പറയുന്ന മലയാളിയെ നമ്മള്‍ മമ്മൂട്ടിയെന്നും വിളിക്കാം. ആറ് നാട്ടില്‍ നൂറ് ഭാഷയുള്ള ഒരു നാടിന്റെ എല്ലാ പ്രദേശത്തെയും മമ്മൂട്ടി എന്ന നടന്‍ പ്രതിനിധാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വടക്കന്‍ കേരളത്തിന്റെ അറ്റത്തെ തുളുനാടന്‍ മലയാളംമുതല്‍ തെക്കന്‍ കേരളത്തിന്റെ അറ്റത്തെ തമിഴ് കലര്‍ന്ന മലയാളംവരെയുള്ള കേരളത്തിന്റെ 14 ജില്ലകളിലെ ഭാഷകളും തന്റെ കൈകളില്‍ ഭദ്രമാണെന്ന് അഭ്രപാളിയില്‍ പലവട്ടം ആ മഹാനടന്‍ കാണിച്ചുതന്നു.

ഓരോ നാടിനും അതുകൊണ്ടുതന്നെ മമ്മൂട്ടി അവരുടെ നാട്ടുകാരനായി മാറുന്നു. ഭാഷയുടെ വാമൊഴിവഴക്കങ്ങളെ അതിസൂക്ഷ്മതയോടെ നിരീക്ഷിക്കുകയും അത് സ്വായത്തമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നതില്‍ മമ്മൂട്ടി കാണിക്കുന്ന അസാമാന്യപാടവത്തെക്കുറിച്ച് സിനിമാപഠനങ്ങള്‍ ഒരുപാട് ഇതിനോടകം നടന്നിട്ടുണ്ട്. ഭാഷയുടെ ഇടവഴികളെപ്പോലും ഇത്ര കൃത്യമായി അടയാളപ്പെടുത്തിയ മറ്റൊരു നടന്‍ ലോകസിനിമയിലുണ്ടാവില്ല. 14 ജില്ലകളുള്ള കേരളത്തില്‍നിന്ന് 17-ലധികം മലയാള ഭാഷയുടെ വകഭേദങ്ങളെ മമ്മൂട്ടി കഥാപാത്രങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് കാണിച്ചുതന്നിട്ടുണ്ട്. അതില്‍ അടിയാളനായ മാടമുതല്‍ ഭൂപ്രഭുവായ ഭാസ്‌കര പട്ടേലര്‍വരെ നീളുന്ന വൈവിധ്യങ്ങള്‍. ഭാഷാവഴക്കത്തിലുള്ള അസാമാന്യപാടവംകൊണ്ട് വിമര്‍ശകരെപ്പോലും മമ്മൂട്ടി പലതവണ അതിശയിപ്പിച്ചു.

ഭാഷയെയും ദേശത്തെയും അവിടത്തെ ജീവിതങ്ങളെയും സ്വന്തം ശരീരത്തിലേക്ക് ആവേശിപ്പിച്ചെടുത്ത് മമ്മൂട്ടിയെക്കുറിച്ച് അധികമാര്‍ക്കും അറിയാത്ത അഞ്ചു കാര്യങ്ങള്‍ (ജൂണ്‍ ലക്കം സ്റ്റാര്‍ ആന്റ് സ്‌റൈലില്‍ നിന്നും)

1. മമ്മൂക്ക

മമ്മൂട്ടിയെ ആദ്യകാലത്ത് പലരും മമ്മൂട്ടി സാര്‍, മമ്മൂട്ടിക്ക എന്നൊക്കെ വിളിച്ചിരുന്നു. എന്നാല്‍ മമ്മൂട്ടിയെ ആദ്യമായി മമ്മൂക്ക എന്ന് വിളിച്ചത് മേക്കപ്പ്മാന്‍ ദേവസ്യയാണ്. ദേവസ്യയുടെ മകനാണ് ഇപ്പോഴത്തെ മമ്മൂട്ടിയുടെ മേക്കപ്പ്മാനായ ജോര്‍ജ്

2.സജിന്‍

ആദ്യകാലത്ത് മമ്മൂട്ടി പലപേരുകളില്‍ സിനിമയില്‍ അഭിനയിച്ചിരുന്നു. അതിലൊന്നാണ് സജിന്‍. ഷീല നിര്‍മിച്ച സ്ഫോടനം എന്ന സിനിമയില്‍ ആയിരുന്നു മമ്മൂട്ടിയുടെ പേര് സജിന്‍. തുടക്കക്കാരനായതുകൊണ്ട് ഈ പടത്തില്‍ മമ്മൂട്ടിക്ക് ഡ്യൂപ്പിനെ കൊടുത്തില്ല. വലിയ മതിലില്‍ നിന്നും ചാടേണ്ട ഒരു സീനുണ്ടായിരുന്നു പടത്തില്‍. മതില്‍ ഡ്യൂപ്പില്ലാതെ ചാടി അന്ന് മമ്മൂട്ടിക്ക് പരിക്ക് പറ്റിയിരുന്നു.

3. 369

മമ്മൂട്ടിയുടെ എല്ലാ വണ്ടികളുടെയും നമ്പര്‍ 369 ആണ്. പണ്ട് മമ്മൂട്ടി ഒരു പെട്ടി വാങ്ങിച്ചു. അതിന്റെ നമ്പര്‍ലോക്ക് 369 ആയിരുന്നു. മൂന്നിന്റെ ഗുണിതങ്ങളായ ആ നമ്പര്‍ മമ്മൂട്ടിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. അങ്ങനെയാണ് വണ്ടിക്ക് മമ്മൂട്ടി 369 എന്ന നമ്പര്‍ സെലക്ട് ചെയ്തത്.

4. ഡബ്ബിങ്

ശ്രീനിവാസന്‍ മമ്മൂട്ടിക്ക് വേണ്ടി രണ്ട് പടത്തില്‍ ഡബ്ബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് 1980 ല്‍ വന്ന വില്‍ക്കാനുണ്ട് സ്വപ്നങ്ങളിലും 1982 ല്‍ വന്ന വിധിച്ചതും കൊതിച്ചതും എന്ന ചിത്രത്തിലും. രണ്ടിലും മമ്മൂട്ടിക്കൊപ്പം ശ്രീനിവാസനും അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

5. ഭാഷ മാറി അവാര്‍ഡ്

മലയാളത്തില്‍ സ്വന്തം ഭാഷയില്‍ അല്ലാതെ അഭിനയിച്ച് ദേശീയ അവാര്‍ഡ് കിട്ടിയ ഏക നടന്‍ മമ്മൂട്ടിയാണ്. ചിത്രം അംബേദ്കര്‍.

