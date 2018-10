ഇന്ത്യയില്‍ മീടൂ തരംഗത്തിന് തിരികൊളുത്തിയത് തനുശ്രീ ദത്തയാണ്. ബോളിവുഡ് നടന്‍ നാനാ പടേക്കറിന്റെ പേര് പറഞ്ഞ് രംഗത്ത് വന്ന തനുശ്രീക്ക് നിരവധി പേരില്‍ നിന്ന് പിന്തുണയും എതിര്‍പ്പും ലഭിച്ചിരുന്നു. തനുശ്രീയെ തുടക്കം മുതല്‍ ശക്തമായ വിമര്‍ശിച്ചവരില്‍ ഒരാളായിരുന്നു രാഖി സാവന്ത്. ബിഗ് ബോസില്‍ കയറിക്കൂടാനുള്ള നാടകമാണ് തനുശ്രീയുടേതെന്നായിരുന്നു രാഖിയുടെ പ്രധാന ആരോപണം.

തനുശ്രീയെ കുറിച്ചുള്ള പുതിയ വെളിപ്പെടുത്തലുമായി രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോള്‍ രാഖി. തനുശ്രീ

സ്വവര്‍ഗാനുരാഗിയാണെന്നും പത്തുവര്‍ഷങ്ങള്‍ക്ക് മുമ്പ് തന്റെ സ്വകാര്യ ഭാഗങ്ങളില്‍ അവര്‍ സ്പര്‍ശിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും രാഖി ആരോപിക്കുന്നു. താനുമായുള്ള സൗഹൃദം തനുശ്രീ മുതലെടുക്കുകയായിരുന്നു. മനസ്സുകൊണ്ട് അവര്‍ ഒരു പുരുഷനാണ്. പലതവണ തനുശ്രീ രാഖിയെ ബലാത്സംഗം ചെയ്തതായും രാഖി വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

തനുശ്രീയെ കുറിച്ചുള്ള വെളിപ്പെടുത്തലുകള്‍ നടത്തിയ രാഖി തനിക്ക് വധഭീഷണിയുണ്ടെന്നും സുരക്ഷിതയല്ലെന്നും പത്രസമ്മേളനത്തില്‍ പറഞ്ഞു. തനുശ്രീ മാത്രമല്ല ബോളിവുഡില്‍ നിരവധി സ്വവര്‍ഗാനുരാഗികള്‍ ഉണ്ടെന്നും രാഖി കൂട്ടിചേര്‍ത്തു. വളരെയധികം ഗ്ലാമറസായി പൊതു ഇടങ്ങളില്‍ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന രാഖി പട്ടുസാരി ഉടുത്താണ് പത്രസമ്മേളനത്തിന് എത്തിയത്.

ഹോണ്‍ ഒക്കെ പ്ലീസ് എന്ന ബോളിവുഡ് സിനിമയില്‍ അഭിനയിക്കുന്ന സമയത്ത് തനിക്ക് നേരെ നാനാ പടേക്കര്‍ ലൈംഗിക അതിക്രമം ശ്രമം നടത്തിയെന്നാണ് തനുശ്രിയുടെ ആരോപണം. അന്ന് ആ ഗാനരംഗത്തില്‍ നിന്ന് തനുശ്രീ ഇറങ്ങി പോയിരുന്നു പിന്നീട് തനുശ്രീക്ക് പകരം രാഖി സാവന്താണ് ഗാനരംഗത്ത് അഭിനയിച്ചത്. മുന്‍പ് രാഖി സാവന്ത് നുണച്ചി എന്ന് വിളിച്ചുവെന്നാരോപിച്ച് തനുശ്രീ ഇവര്‍തക്കെതിരെ മാനനഷ്ടകേസ് ഫയല്‍ ചെയ്തിരുന്നു.

ContentHighlights:rape allegation against thanusree dutta by rakhi sawanth, nanapatekkar, mee too in bollywoode, rakhy sawanth