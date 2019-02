apna time aayega Gullyboy #gullyboy #apnatimeaayega #ranveersingh #ranveersingh_s_world #ranveersingh😎 #ranveersinghbhavnani #ranveersingh❤️ #ranveersinghbhavnani #ranveersinghupdates #AliaBhatt #AliaBhatt @ranveersingh @varindertchawla

A post shared by Varinder Chawla (@varindertchawla) on Feb 4, 2019 at 5:27am PST