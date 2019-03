രഞ്ജി പണിക്കരുടെ മകനും സിനിമയിലേക്ക്. കലാമണ്ഡലം ഹൈദരാലിയെന്ന ബയോപിക്കിലൂടെയാണ് രഞ്ജി പണിക്കരുടെ രണ്ടു മക്കളിലൊരാളായ നിഖില്‍ സിനിമയിലെത്തുന്നത്.

കഥകളിസംഗീതത്തിലെ അതികായന്‍മാരില്‍ പ്രധാനിയായിരുന്ന ഹൈദരാലിയായി രഞ്ജി പണിക്കരെത്തുമ്പോള്‍ ചിത്രത്തില്‍ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചെറുപ്പകാലമായാണ് മകനെത്തുന്നത്. ഹൈദരാലിയുടെ 19 വയസുമുതല്‍ 30 വയസ്സു വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തെ അവതരിപ്പിച്ച് നിഖിലെത്തും. മമ്മൂട്ടിച്ചിത്രമായ കസബയുടെ സംവിധായകന്‍ നിഥിന്റെ ഇരട്ടസഹോദരനാണ് നിഖില്‍.

അജു നാരായണന്‍ തിരക്കഥയൊരുക്കുന്ന ചിത്രത്തില്‍ അശോകന്‍, ടി ജി രവി, ജയപ്രകാശ് കുളൂര്‍, റെയ്ഹാന്‍ ഹൈദരാലി, കുടമാളൂര്‍ മുരളീകൃഷ്ണന്‍, മീരാ നായര്‍, പാരിസ് ലക്ഷ്മി തുടങ്ങിയവരും അഭിനയിക്കുന്നു. ഹൈദരലിയുടെ കുട്ടിക്കാലം അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൊച്ചുമകന്‍ വി.എച്ച്. റൈഹാന്‍ ഹൈദറും ഉപ്പയുടെ വേഷം ടി.ജി. രവിയുമാണ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. കഥകളിരംഗത്ത് പ്രവര്‍ത്തിച്ച കലാകാരന്റെ മതേതരത്വം നിറഞ്ഞ ജീവിതവും കാണികള്‍ക്ക് മുമ്പിലെത്തിക്കുന്ന ചിത്രമായിരിക്കും ഇതെന്ന് തിരക്കഥാകൃത്ത് അജു കെ. നാരായണന്‍ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു. എം ജെ രാധാകൃഷ്ണന്‍ ആണ് ഛായാഗ്രഹകന്‍. വേധാസ് ക്രിയേഷന്റെ ബാനറില്‍ വിനീഷ് മോഹനാണ് നിര്‍മിക്കുന്നത്. ഗാനങ്ങള്‍ക്ക് സംഗീതം പകരുന്നത് അനില്‍ ഗോപാല്‍. ആലാപനം കോട്ടക്കല്‍ മധു.

