കങ്കണ ബോളിവുഡ് നടിയായി പേരെടുക്കുന്നതിന് മുന്‍പാണ് സഹോദരി രംഗോലി ചന്ദേല്‍ ആസിഡ് ആക്രമണത്തിന് ഇരയാകുന്നത്. പ്രണയാഭ്യര്‍ഥന നിരസിച്ചതില്‍ പ്രകോപിതനായ ഒരു യുവാവാണ് രംഗോലിയെ ആസിഡ് ആക്രമണത്തിരയാക്കിയത്. ആക്രമണത്തെക്കുറിച്ചും അതിജീവനത്തെക്കുറിച്ചും ട്വിറ്ററിൽ മനസ്സു തുറക്കുകയാണ് രംഗോലി.

പ്രണയാഭ്യര്‍ഥന നിരസിച്ചതിന് അയാള്‍ എന്റെ മുഖത്തേക്ക് ഒരു ലിറ്ററോളം വരുന്ന ആഡിസ് ഒഴിച്ചു. എന്റെ അനുജത്തിയെ മൃതപ്രായയാകും വരെ തല്ലിച്ചതച്ചു. എന്തിന് വേണ്ടി?

എന്റെ സൗന്ദര്യം നശിച്ചുപോയി എന്ന് പറഞ്ഞ് പരിതപിക്കുന്ന ഒരുപാടാളുകളുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ കണ്‍മുന്‍പില്‍ വച്ച് അവയവങ്ങള്‍ ഉരുകിയൊലിക്കുമ്പോള്‍ സൗന്ദര്യത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മള്‍ ഏറ്റവും ഒടുവില്‍ മാത്രമാണ് ആലോചിക്കുന്നത്. അഞ്ച് വര്‍ഷത്തിനുള്ളില്‍ 54 ശസ്ത്രക്രിയകള്‍. ഇന്നും എന്റെ ചെവി ശരിയാക്കാനായിട്ടില്ല.

എന്റെ ജീവിതം അവിടെ തീരേണ്ടതായിരുന്നു. എന്നാല്‍ എന്റെ ഭര്‍ത്താവും സുഹൃത്തുക്കളും എന്റെ മുറിവുകള്‍ കഴുകിക്കളഞ്ഞു. ഓപ്പറേഷന്‍ തിയേറ്ററിന് പുറത്ത് എന്നെ കാത്തുനിന്ന സഹോദരിയും മാതാപിതാക്കളും എനിക്ക് ജീവന്‍ പകര്‍ന്നു. ഞാന്‍ ഇന്ന് എന്തെങ്കിലുമായി തീര്‍ന്നിട്ടുണ്ടെങ്കില്‍ അതിന് കാരണക്കാര്‍ അവരാണ്

കങ്കണ പ്രശസ്തയായതിനുശേഷമാണ് രംഗോലി വിദഗ്ധ ചികിത്സക്കായി മുംബൈയിലേക്ക് താമസം മാറ്റുന്നത്. രംഗോലിയുടെ ഒരു ചെവിയുടെ കേള്‍വി പൂര്‍ണമായി ഇല്ലാതാകുകയും ഒരു കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച ശക്തി 90 ശതമാനത്തോളം നശിക്കുകയും ചെയ്തു.

'ആസിഡ് ആക്രമണത്തിന് ശേഷം ഞാന്‍ മൂന്ന് മാസം കണ്ണാടി നോക്കിയിട്ടില്ല. ഭക്ഷണം കഴിക്കാനോ നന്നായി ശ്വസിക്കാനോ സാധിച്ചിരുന്നില്ല. ശരീരത്തേക്കാള്‍ എന്റെ മനസ്സാണ് നീറിയിരുന്നത്. അതേ തുടര്‍ന്നുണ്ടായ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങള്‍ അതിജീവിച്ചാണ് ഞാന്‍ ഇപ്പോള്‍ പൊതു സമൂഹത്തോട് തുറന്ന് സംസാരിക്കുന്നത്'- രംഗോലി ഒരു അഭിമുഖത്തില്‍ പറഞ്ഞിരുന്നു.

പാര്‍വതി നായികയായെത്തിയ ഉയരെ എന്ന ചിത്രത്തെക്കുറിച്ച് രംഗോലി ഒരിക്കല്‍ ട്വീറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. ആസിഡ് ആക്രമണത്തെ അതിജീവിച്ച വ്യക്തിയായിട്ടുപോലും തനിക്ക് ഈ ചിത്രം കാണാനുള്ള ധൈര്യമില്ലെന്നാണ് അന്ന് രംഗോലി അന്ന് പറഞ്ഞത്.

Content Highlights: Rangoli Chandel opens about acid attacks says sister Kangana Ranaut brutally beaten up by abuser