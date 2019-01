ക്രിക്കറ്റ് താരം ഹര്‍ദിക് പാണ്ഡ്യയും കെ.എല്‍ രാഹുലും കരണ്‍ ജോഹര്‍ അവതാരകനായെത്തുന്ന ചാറ്റ് ഷോയില്‍ നടത്തിയ സ്ത്രീവിരുദ്ധ പരാമര്‍ശങ്ങള്‍ ഏറെ വിവാദം സൃഷ്ടിച്ചിരുന്നു. സംഭവത്തില്‍ ഇരുവര്‍ക്കുമെതിരെ ശക്തമായ നടപടിയാണ് ബി.സി.സി സ്വീകരിച്ചത്. കാരണം കാണിക്കല്‍ അയക്കുക മാത്രമല്ല, ഓസ്‌ട്രേലിയന്‍ പര്യടനത്തിലെ ഏകദിന ടീമില്‍ നിന്ന് ഇരുവരെയും ഒഴിവാക്കുകയും ചെയ്തു. പരസ്യമായി മാപ്പ് പറഞ്ഞ് പാണ്ഡ്യ രംഗത്ത് വന്നെങ്കിലും സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളില്‍ ഇപ്പോഴും ഇവര്‍ ക്രൂശിക്കപ്പെടുകയാണ്.



ക്രിക്കറ്റിലെ വിവാദം കെട്ടടങ്ങുമ്പോള്‍ ഇപ്പോള്‍ ചര്‍ച്ചയാകുന്നത് ബോളിവുഡിലെ നടന്‍മാരുടെ വിവാദ പരാമര്‍ശങ്ങളാണ്. അതില്‍ ആദ്യം ചര്‍ച്ചയായത് പത്ത് വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്ക് മുന്‍പ് കോഫി വിത്ത് കരണ്‍ ഷോയില്‍ രണ്‍വീര്‍ നടത്തിയ ചില പരാമര്‍ശങ്ങളാണ്. ആ വിവാദത്തിന് തൊട്ടുപിന്നാലെ റണ്‍ബീര്‍ കപൂറിന്റെ ഒരു പഴയ വീഡിയോയും തരംഗമാകുന്നു. രാജ്‌നീതി എന്ന സിനിമയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പരിപാടിയില്‍ റണ്‍ബീര്‍ കത്രീനയോട് മോശമായി പെരുമാറുന്നതാണ് ദൃശ്യങ്ങളിലുള്ളത്.

വസ്ത്രത്തില്‍ കരീന മൈക്ക് പിടിപ്പിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുമ്പോള്‍, റണ്‍ബീര്‍ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു. 'എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളുടെ മൈക്ക് വീണ് കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, അത് ഉറപ്പിക്കാന്‍ സഹായം ആവശ്യമുണ്ടോ?' കത്രീനയെ അപമാനിക്കുന്ന തരത്തിലായിരുന്നു റണ്‍ബീറിന്റെ വാക്കുകള്‍. റണ്‍ബീറിന്റെ ചോദ്യം കേട്ട കത്രീന ദേഷ്യത്തോടെ എന്തോ പറയുന്നതും ദൃശ്യങ്ങളിലുണ്ട്. അതുകണ്ട് ചിരിച്ച രണ്‍ബീര്‍ മറ്റുള്ളവരോട് ഇങ്ങനെ പറയുന്നു, 'അവള്‍ എല്ലാ ദിവസവും വഴക്കടിച്ച് കൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നു, സാര്‍.'

റണ്‍ബീറിനെ അനുകൂലിച്ചും പ്രതികൂലിച്ചും നിരവധി പേരാണ് രംഗത്ത് എത്തിയിരിക്കുന്നത്. ആ സമയത്ത് കത്രീനയും റണ്‍ബീറും പ്രണയത്തിലായിരുന്നുവെന്നും അതുകൊണ്ട് കമിതാക്കള്‍ തമ്മിലുള്ള ചെറിയ സൗന്ദര്യ പിണക്കമാണെന്നും ചിലര്‍ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. എന്നാല്‍ റണ്‍ബീര്‍ മനപൂര്‍വ്വം കത്രീനയെ അപമാനിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുകയാണെന്ന് മറ്റൊരു വിഭാഗം അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു.

Pathetic from Ranbir..



Asking a woman surrounded by other men "why does ur mic keeps dropping" & "do u need help in fixing it", then wen Katrina fiercely reacts to it, he replies "She keeps fighting all day sir" in such a shameful manner..



PS: He was dating Deepika those days.. pic.twitter.com/Z3FyMXMFAI