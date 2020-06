കരൺ ജോഹർ അവതാരകനായെത്തുന്ന കോഫി വിത്ത് കരൺ ഷോയ്ക്കെതിരേ നടൻ റൺബീർ കപൂർ സംസാരിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ വെെറലാകുന്നു.

''എനിക്ക് കോഫി വിത്ത് കരൺ മടുത്തു. ഈ സീസണിൽ പങ്കെടുക്കാൻ എന്നെ നിർബന്ധിച്ചു. ഞാൻ വരില്ലെന്ന് തീർത്തു പറഞ്ഞു. സത്യത്തിൽ ഞാനും അനുഷ്കയും ഈ ഷോയ്ക്കെതിരേ സിനിമാരം​ഗത്തെ എല്ലാവരെയും ചേർത്തു നിർത്തി പ്രതിഷേധം നടത്താൻ ഒരുങ്ങുകയാണ്. ഇത് ശരിയല്ല, നമ്മളെ ഉപയോഗിച്ച് അയാൾ കാശുണ്ടാക്കുന്നു. അവസാനം അത് നമ്മളെ കുഴപ്പത്തിലെത്തിക്കുന്നു. ഇത് ശരിയല്ല''- റൺബീർ പറയുന്നു.

റൺബീറിന്റെ ആരാധകരടക്കം ഒട്ടനവധിപേർ ഈ ദൃശ്യങ്ങൾ സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു വർഷം മുൻപത്തെ ദൃശ്യമാണിതെന്നാണ് സൂചനകൾ.

