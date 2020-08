നടൻ റാണ ദഗ്ഗുബാട്ടിയുടെയും മിഹീക ബജാജിന്റെയും വിവാഹ ചിത്രങ്ങൾ പുറത്ത്. ശനിയാഴ്ച ഹൈദരാബാദിൽ വച്ചായിരുന്നു വിവാഹചടങ്ങുകൾ നടന്നത്.

മുപ്പതിൽ താഴെ അതിഥികൾ മാത്രമാണ് ചടങ്ങുകളിൽ സംബന്ധിച്ചത്. കോവിഡ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ചാണ് ചടങ്ങുകൾ നടന്നത്. എല്ലാ അതിഥികൾക്കും കോവിഡ് ടെസ്റ്റും നടത്തിയിരുന്നു.

റാണയുടെ അടുത്ത ബന്ധുക്കളായ നടി സാമന്ത അകിനേനി, ഭർത്താവും നടനുമായ നാ​ഗ ചെെതന്യ, നടൻ രാം ചരൺ, ഭാര്യ ഉപാസന എന്നിവരും വിവാഹത്തിൽ പങ്കെടുത്തു.

Wishing you both lifetime of Happiness and beautiful moments @RanaDaggubati and #Miheeka 🥰

Lots of Love from the Fan Family ❤#RanaMiheekaWedding pic.twitter.com/Ig1RAL68kp — Rana Daggubati Freak (@Rana_Freaks) August 8, 2020

The Family is now complete 😍😍#RanaMiheekaWedding pic.twitter.com/dhSMPXTxqB — Rana Daggubati Freak (@Rana_Freaks) August 8, 2020

തെലുങ്കു നിർമാതാവ് സുരേഷ് ദഗ്ഗുബാട്ടിയുടെ മകനായ റാണ 2010 ലാണ് സിനിമയിൽ അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ചത്. ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്, ബാഹുബലി, ​ഗാസി അറ്റാക്ക് തുടങ്ങി മുപ്പതോളം ചിത്രങ്ങളിൽ‌ വേഷമിട്ടിട്ടുണ്ട്. ബിസിനസുകാരനായ സുരേഷ് ബജാജിന്റെയും ബണ്ടി ബജാജിന്റെയും മകളാണ് മിഹീക.

And life moves fwd in smiles :) Thank you ❤️ pic.twitter.com/HYLUNel1E9 — Rana Daggubati (@RanaDaggubati) August 6, 2020

