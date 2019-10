ബാഹുബലിയില്‍ പള്‍വാള്‍ ദേവനായെത്തി ആരാധകരുടെ ഹൃദയം കീഴടക്കിയ നടനാണ് റാണാ ദഗ്ഗുബാട്ടി. ബാഹുബലി സൂപ്പര്‍ഹിറ്റായതോടെ നായകന്‍ പ്രഭാസിനെപ്പോലെ തന്നെ പ്രതിനായകനായെത്തിയ റാണയ്ക്കും ഇന്ത്യയൊട്ടാകെ ആരാധകരുണ്ട്.

കഴിഞ്ഞ ദിവസം റാണ ഇന്‍സ്റ്റഗ്രമില്‍ ഒരു ചിത്രം പോസ്റ്റ് ചെയ്ത ചിത്രം വൈറലായിരിക്കുകയാണ്. എച്ച്.ഡി.എഫ്.സി ബാങ്കിന്റെ മില്ലേനിയല്‍ കാര്‍ഡ് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു പോസ്റ്റായിരുന്നു അത്. എന്നാല്‍ ആരാധകര്‍ പരസ്യത്തേക്കാളേറെ ശ്രദ്ധിച്ചത് റാണയുടെ പുതിയ ലുക്കാണ്. ചിത്രത്തില്‍ റാണ ഏറെ ക്ഷീണിതനാണെന്നാണ് ആരാധകരുടെ കണ്ടെത്തല്‍. റാണയുടെ ആരോഗ്യം സംബന്ധിച്ച് സിനിമാലോകത്ത് അഭ്യൂഹങ്ങള്‍ പ്രചരിച്ചിരുന്നു. അതുകൊണ്ടു തന്നെ താരത്തിന്റെ രോഗവിവരങ്ങള്‍ തിരക്കിയാണ് പലരും കമന്റുകളിട്ടിരിക്കുന്നത്.

വൃക്കരോഗത്തിന് റാണ ചികിത്സ തേടാന്‍ ഒരുങ്ങുകയാണെന്നും അമ്മ വൃക്ക ദാനം ചെയ്യുമെന്നും തെലുങ്ക് മാധ്യമങ്ങള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. ചികിത്സയ്ക്കു വേണ്ടി റാണ അമേരിക്കയിലേക്ക് പോകുകയാണെന്നും റിപ്പോര്‍ട്ടുകളുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാല്‍ ഇതെല്ലാം വ്യാജവാര്‍ത്തയാണെന്ന് റാണ വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നു.

