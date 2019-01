ബാഹുബലിയില്‍ വില്ലനായി വിസ്മയിപ്പിച്ചു കൊണ്ടാണ് റാണ ദഗ്ഗുബതി എന്ന നടന്‍ മലയാളികള്‍ക്കു സുപരിചിതനാകുന്നത്. പ്രഭാസിന്റെ വില്ലനായെത്തിയ ഭല്ലാളദേവനെന്ന കഥാപാത്രത്തിന്, ആ വേഷമിട്ട റാണ ദഗ്ഗുപതിക്ക്, കേരളത്തില്‍ ആരാധകരേറെയാണ്. ബാഹുബലിക്കു ശേഷം ഹാത്തി മേരേ സാത്തി എന്ന തന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ ചിത്രത്തിനു വേണ്ടി ഈ തെലുങ്കു താരം ഇപ്പോള്‍ വീണ്ടും കേരളത്തിലെത്തിയിരിക്കുകയാണ്.

കേരളത്തിലെ കാടുകളിലെത്തിയെന്ന് റാണ തന്നെയാണ് ഇന്‍സ്റ്റാഗ്രാമിലൂടെ അറിയിച്ചത്. പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ കോഴഞ്ചേരിയിലാണ് ഷൂട്ടിംഗിന്റെ ഭാഗമായെത്തിയിരിക്കുന്നത്. കാടിന്റെ ഒരു ചിത്രമാണ് റാണ പങ്കു വെച്ചിരിക്കുന്നത്.

പ്രഭു സോളമന്‍ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ ചിത്രമാണ് ഹാത്തി മേരേ സാത്തി. 1971ല്‍ അതേ പേരില്‍ പുറത്തിറങ്ങിയ ചിത്രത്തിനൊരു ആദരമെന്ന രീതിയിലാണ് ചിത്രം. ആ ക്ലാസിക് ചിത്രത്തില്‍ രാജേഷ് ഖന്നയും തനൂജയുമായിരുന്നു നായകനും നായികയും. മനുഷ്യനും മൃഗവും തമ്മിലെ ബന്ധം തുറന്നു കാട്ടുന്ന ചിത്രം ചില നടന്ന സംഭവങ്ങളെ ആസ്പദമാക്കിയാണ് പുറത്തിറങ്ങിയത്.

ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്കു ഭാഷകളിലാണ് ചിത്രമൊരുങ്ങുന്നത്. ഹിന്ദി പതിപ്പില്‍ പുല്‍കിത് സാമ്രാത്, സോയ ഹുസൈന്‍, കല്‍കി കൊച്ച്‌ലിന്‍ തുടങ്ങിയവരും അഭിനയിക്കുന്നു. തമിഴില്‍ കാടനെന്നും തെലുങ്കില്‍ ആരണ്യ എന്നുമാണ് പേരിട്ടിരിക്കുന്നത്. പുളകിതിന്റെ കഥാപാത്രത്തില്‍ തമിഴില്‍ എത്തുന്നത് വിഷ്ണു വിശാലാണ്. തെലുങ്കില്‍ രഘു ബാബുവും. സംഗീതം ശന്തനു മോയ്ത്ര. ശബ്ദമിശ്രണം റസൂല്‍ പൂക്കുട്ടി.

photo credits : instagram

Content Highlights : Rana Daggubati in Kerala for shooting of Haathi mera saathi, Rana Daggubati films, Kaadan