ബാഹുബലിയിലെ പൽവാൾ ദേവൻ റാണാ ദഗ്ഗുബാട്ടിയും തെന്നിന്ത്യന്‍ താരം തൃഷ കൃഷ്ണനും തമ്മിലുള്ള പ്രണയം ഒരുകാലത്ത് സിനിമാലോകത്ത് വലിയ ചര്‍ച്ചയായിരുന്നു. കുറച്ചു കാലങ്ങള്‍ക്ക് ശേഷം ഇരുവരും വേര്‍പിരിഞ്ഞുവെന്ന പ്രചരണവും ശക്തമായി. എന്നാല്‍ തൃഷയോ റാണയോ തങ്ങളുടെ ബന്ധത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വാര്‍ത്തകളോട് പ്രതികരിച്ചില്ല. ഒടുവിലിതാ, എല്ലാം തുറന്ന് പറഞ്ഞ് രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുകയാണ് റാണ.

ബോളിവുഡ് സംവിധായകനും നിര്‍മാതാവുമായ കരണ്‍ ജോഹര്‍ അവതാരകനായെത്തുന്ന കോഫി വിത്ത് കരണ്‍ എന്ന ചാറ്റ് ഷോയിലാണ് റാണയുടെ വെളിപ്പെടുത്തല്‍.

റാണയ്ക്കും പ്രഭാസിനും പ്രണയമുണ്ടോ എന്നതായിരുന്നു കരണ്‍ ജോഹറിന്റെ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം. ഇല്ല, തങ്ങള്‍ സിംഗിള്‍ ആണെന്ന് ഇരുവരും മറുപടി പറഞ്ഞു. പിന്നീട് തൃഷയുമായുള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് കരണ്‍ റാണയോട് ചോദിച്ചു. ചോദ്യത്തില്‍ നിന്ന് ആദ്യം ഒഴിഞ്ഞുമാറാനാണ് റാണ ശ്രമിച്ചത്. തങ്ങള്‍ നല്ല സുഹൃത്തുക്കളായിരുന്നുവെന്ന് പറയുകയും ചെയ്തു. എന്നാല്‍ കരണ്‍ റാണയെ വെറുതെ വിടാന്‍ തയ്യാറായില്ല. അവസാനം റാണ മനസ്സു തുറന്നു.

പത്ത് വര്‍ഷങ്ങളോളം തൃഷ എന്റെ അടുത്ത സുഹൃത്തായിരുന്നു. പിന്നീട് പ്രണയത്തിലായി. പക്ഷേ, ആ ബന്ധം വിചാരിച്ച പോലെ മുന്നോട്ടുപോയില്ല-റാണ പറഞ്ഞു. തൃഷ ഇപ്പോഴും സിംഗിള്‍ ആണല്ലോ എന്ന കരണിന്റെ ചോദ്യത്തിന് തനിക്ക് അറിയില്ലെന്നായിരുന്നു റാണയുടെ മറുപടി.

റാണയെ വിട്ടതിന് ശേഷം കരണിന്റെ ചോദ്യം പ്രഭാസിനോടായിരുന്നു. അനുഷ്‌കയുമായി പ്രണയത്തിലാണോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോള്‍ അല്ലെന്ന് പ്രഭാസ് മറുപടി പറഞ്ഞു. പ്രഭാസിന് പറയുന്നത് സത്യമാണെന്ന് രാജമൗലിയും റാണയും സമ്മതിക്കുകയും ചെയ്തു.

