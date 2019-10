പതിനഞ്ച് വര്‍ഷത്തെ നീണ്ട ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം രമ്യ കൃഷ്ണനും ഭര്‍ത്താവും സംവിധായകനും നിര്‍മാതാവുമായ കൃഷ്ണ വംശിയും ഒരു ചിത്രത്തിന് വേണ്ടി ഒന്നിക്കുന്നു. പ്രകാശ് രാജ് പ്രധാനവേഷത്തിലെത്തുന്ന വന്ദേമാതരം എന്ന ചിത്രത്തിലാണ് ഇരുവരും ഒന്നിക്കുന്നത്. 2020-ല്‍ ചിത്രം പുറത്തിറങ്ങും.

1998-ല്‍ പുറത്തിറങ്ങിയ ചന്ദ്രലേഖ എന്ന ചിത്രത്തിന് വേണ്ടിയാണ് രമ്യ കൃഷ്ണ വംശിക്കൊപ്പം ജോലി ചെയ്യുന്നത്. ചന്ദ്രേലഖയുടെ ചിത്രീകരണത്തിനിടെ ഇരുവര്‍ക്കിടയില്‍ പ്രണയം മൊട്ടിട്ടു. 2003-ല്‍ ഇവര്‍ വിവാഹിതരായി. 2004-ല്‍ പുറത്തിറങ്ങിയ ശ്രീ ആഞ്ജനേയം എന്ന ചിത്രത്തിലാണ് ഇരുവരും അവസാനമായി ഒന്നിച്ചു പ്രവര്‍ത്തിച്ചത്.

അതിന് ശേഷം രമ്യ സിനിമയില്‍ നിന്ന് ചെറിയ ഇടവേളയെടുത്തു. മമ്മൂട്ടിയും മീര ജാസ്മിനും പ്രധാനവേഷത്തിലെത്തിയ ശ്യാമ പ്രസാദ് ചിത്രം ഒരേ കടലിലൂടെയാണ് രമ്യ വീണ്ടും സിനിമയില്‍ തിരിച്ചെത്തിയത്. ബാഹുബലി, ബാഹുബലി 2, സൂപ്പര്‍ ഡിലക്‌സ് തുടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങളിലൂടെ തെന്നിന്ത്യന്‍ സിനിമയില്‍ തിളങ്ങി നില്‍ക്കുകയാണ് രമ്യ.

