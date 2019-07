500 കോടി രൂപ മുതല്‍ മുടക്കില്‍ രാമായണം വെള്ളിത്തിരയിലേക്ക്. ഹിന്ദി, തെലുങ്ക്, തമിഴ് ഭാഷകളില്‍ പുറത്തിറങ്ങുന്ന ഈ ചിത്രം ത്രി ഡൈമന്‍ഷന്‍ (3-ഡി) സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ സഹായത്തോടെയാണ് ഒരുക്കുന്നത്. ദംഗലിന്റെ സംവിധായകന്‍ നിതേഷ് തിവാരി, തെലുങ്ക് നിര്‍മാതാവ് അല്ലു അരവിന്ദ്, മധു മന്റേന, നമിത് മല്‍ഹോത്ര, മോം എന്ന ചിത്രത്തിന്റെ സംവിധായകന്‍ രവി ഉദയ്‌വാര്‍ എന്നിവര്‍ ചേര്‍ന്നാണ് ചിത്രം നിര്‍മിക്കുന്നത്. സംവിധായകന്റെയോ അഭിനേതാക്കളുടെയോ പേര് വിവരങ്ങള്‍ പുറത്ത് വിട്ടിട്ടില്ല.

രാമായണത്തിനോട് പൂര്‍ണമായും നീതി പുലര്‍ത്തുന്ന ഒരു ചിത്രമായിരിക്കും ഇത്. മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളായാണ് പുറത്തിറക്കുന്നത്. അടുത്ത വര്‍ഷം സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണം ആരംഭിക്കും. 2021 ല്‍ ചിത്രം പുറത്തിറങ്ങും- നിതേഷ് തിവാരി പറഞ്ഞതായി ദേശീയ മാധ്യമങ്ങള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു.

നേരത്തേ മോഹന്‍ലാലിനെ നായകനാക്കി വി.എ ശ്രീകുമാര്‍ മേനോന്‍ 1000 കോടി രൂപ മുതല്‍ മുടക്കില്‍ മഹാഭാരതം എന്ന ചിത്രം പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. എം.ടിയുടെ രണ്ടാമൂഴം എന്ന ചിത്രത്തെ ആസ്പദമാക്കി ചിത്രം ഒരുക്കുമെന്നായിരുന്നു സംവിധായകന്‍ പറഞ്ഞിരുന്നത്. എന്നാല്‍ കരാറില്‍ പറഞ്ഞ സമയത്ത് ചിത്രം തുടങ്ങാന്‍ സാധിക്കാതെ വന്നപ്പോള്‍ എം.ടിയും ശ്രീകുമാര്‍ മേനോനും തമ്മില്‍ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഉണ്ടായി. തുടര്‍ന്ന് തിരക്കഥ തിരിച്ചു തരണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് എം.ടി കോടതിയെ സമീപിക്കുകയും ചെയ്തു. മഹാഭാരതം അനിശ്ചതത്വത്തിലായ സാഹചര്യത്തിലാണ് രാമായണത്തിന്റെ പ്രഖ്യാപനം.

Content Highlights: Ramayana With 500 Crore Budget Announced. 3d movie in three parts, mahabharatham, mohanlal, vs shrikumar menon,randamoozham