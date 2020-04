ടെലിവിഷന്‍ റേറ്റിങ്ങില്‍ ചരിത്രം രചിച്ച് ദൂരദര്‍ശനിലെ രാമായണത്തിന്റെ പുനഃസംപ്രേഷണം. ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ഓഡിയന്‍സ് റിസര്‍ച്ച് കൗണ്‍സിലിന്റെ (BARC) കണക്കനുസരിച്ച് കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ച്ച വൈകീട്ട് ദൂരദര്‍ശനില്‍ സംപ്രേഷണം ചെയ്ത രാമായണം റെക്കോഡ് കാഴ്ച്ചക്കാരെയാണ് നേടിയത്.

പരിപാടി സംപ്രേഷണം ചെയ്ത ആദ്യ രണ്ട് ദിനങ്ങളെ (ശനി, ഞായര്‍) അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ് കണക്ക്. ശനിയാഴ്ച്ച രാവിലെ പരിപാടിയുടെ ആദ്യ എപ്പിസോഡ് സംപ്രേഷണം ചെയ്തപ്പോള്‍ 3.4 കോടി കാഴ്ച്ചക്കാരെയാണ് ലഭിച്ചതെങ്കില്‍ ഞായറാഴ്ച്ച വൈകിട്ടോടെ അത് 5.1 കോടി ആയി ഉയര്‍ന്നുവെന്നാണ് കണക്കുകള്‍ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. രാജ്യത്തെ മുഖ്യ നഗരങ്ങളിലും രാമായണത്തിന് ഏറ്റവുമധികം റേറ്റിങ്ങാണ് ലഭിച്ചത്.

ഷോ ആരംഭിച്ചത് മുതലുള്ള ഡിഡി നാഷണലിന്റെ കാഴ്ച്ചക്കാരുടെ നിരക്കിലുള്ള വളര്‍ച്ചയെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന വ്യൂവര്‍ഷിപ്പ് കണക്കുകള്‍ അടുത്ത വ്യാഴാഴ്ച ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ഓഡിയന്‍സ് റിസര്‍ച്ച് കൗണ്‍സില്‍ പുറത്തിറക്കും.

ലോക്ക്ഡൗണ്‍ പ്രഖ്യാപിച്ച് രാജ്യം മുഴുവന്‍ വീട്ടിലിരിക്കുന്ന സമയത്താണ്, 1980-കളില്‍ ദൂര്‍ദര്‍ശനില്‍ സംപ്രേഷണം ചെയ്തിരുന്ന രാമായണം, മഹാഭാരതം തുടങ്ങിയ പരമ്പരകൾ പുനഃസംപ്രേഷണം ചെയ്യാന്‍ തീരുമാനിച്ചത്. സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളില്‍ ഉയര്‍ന്ന ആവശ്യം പരിഗണിച്ചാണ് ഈ തീരുമാനം കൈക്കൊണ്ട്.

രാമാനന്ദ സാഗര്‍ തിരക്കഥയും നിര്‍മാണവും സംവിധാനവും നിര്‍വഹിച്ച പരമ്പരയാണ് രാമായണം. 1987-ല്‍ ദൂര്‍ദര്‍ശനിലാണ് രാമായണം സംപ്രേഷണം ചെയ്തത്. രാമനായി നടന്‍ അരുണ്‍ ഗോവിലും സീതയായി ദീപികാ ചിക്‌ലിയയുമാണ് വേഷമിട്ടത്.

രാമായണത്തിനും മഹാഭാരതത്തിനും പുറമെ പഴയകാല ജനപ്രിയ പരമ്പരകളായ ശക്തിമാൻ, ചാണക്യൻ, ശ്രീമാൻ ശ്രീമതി തുടങ്ങിയവയും പുനഃസംപ്രേഷണം ചെയ്യാനൊരുങ്ങുകയാണ് ദൂരദർശൻ.

