ഉത്തരകൊറിയന്‍ ഭരണാധികാരി കിം ജോങ് ഉന്നിന്‍റെ ആരോഗ്യനില ഇപ്പോൾ അന്താരാഷ്ട്ര മാധ്യമങ്ങളിലടക്കം വലിയ ചർച്ചയാണ്. കിം മൃതപ്രായനായി കിടക്കുകയാണെന്നും മരിച്ചുവെന്നുമൊക്കെയാണ് സ്ഥിരീകരിക്കാത്ത റിപ്പോർ‌‍ട്ടുകൾ. ഉത്തര കൊറിയ അതൊക്കെ അർഥശങ്കയ്ക്കിടയില്ലാതെ നിഷേധിച്ചിട്ടുമുണ്ട്. എന്നിട്ടും അഭ്യൂഹങ്ങൾക്ക് തെല്ലും അറുതിവന്നിട്ടില്ല. അതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെ ഉത്തരകൊറിയയുടെ അടുത്ത ഭരണാധികാരി അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹോദരി കിം യോ ജോങ് ആണെന്ന അഭ്യൂഹങ്ങളും പരന്നു.

ഇതിനിടെ, സഹോദരനേക്കാള്‍ വലിയ ക്രൂരയായ ഭരണാധികാരിയായി കിം യോ ജോങ് മാറുമെന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ബോളിവുഡ് സംവിധായകൻ രാം ഗോപാല്‍ വര്‍മ്മ. ട്വിറ്ററിലൂടെയാണ് ഈ അഭിപ്രായപ്രകടനം.

''കിം ജോങ് ഉന്‍ മരണപ്പെട്ടാല്‍ സഹോദരി ഭരണമേറ്റെടുക്കുമെന്നാണ് അഭ്യൂഹങ്ങൾ. എന്നാല്‍ അവര്‍ അയാളെക്കാള്‍ ക്രൂരയാണെന്നാണ് കേള്‍ക്കുന്നത്. സന്തോഷവാര്‍ത്ത എന്തെന്നാല്‍ ലോകത്തിന് ആദ്യമായി ഒരു പെണ്‍ വില്ലനെ കിട്ടും. ഒടുവില്‍ ജെയിംസ് ബോണ്ട് സത്യമാകും- രാം ​ഗോപാൽ വർമ കുറിച്ചു.

Rumour has it that Kim Jong Un ‘s sister will take over if he dies and she supposedly is more brutal than him ..Good news is that world will have its FIRST FEMALE VILLAIN ..Finally JAMES BOND can get REAL 👍 pic.twitter.com/EAebtPvhK5