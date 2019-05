ബംഗാളില്‍ പുതിയ എം പിമാരായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട നടിമാരായ മിമി ചക്രബര്‍ത്തിയെയും നുസ്രത്ത് ജഹാനും ജയിച്ചതിനു ശേഷവും ട്രോളുകള്‍ വെറുതെ വിട്ടിട്ടില്ല. ബോളിവുഡ് സംവിധായകന്‍ രാംഗോപാല്‍ വര്‍മയുടെ ട്വീറ്റ് അക്കൂട്ടത്തില്‍ വിവാദമായി. ട്വിറ്ററിലൂടെ ഇരുവരുടെയും വൈറലായ നൃത്തവീഡിയോ കൂടി പങ്കു വെച്ചു കൊണ്ടാണ് സംവിധായകന്റെ ട്രോള്‍ ട്വീറ്റ്.

'വാഹ്..ബംഗാളില്‍ നിന്നുള്ള പുതിയ എം.പിമാര്‍. മിമി ചക്രബര്‍ത്തിയെയും നുസ്രത്ത് ജഹാനും.. ഇന്ത്യ ശരിക്കും പുരോഗമിക്കുന്നുണ്ട്. കാണാനഴകുള്ള എം.പിമാരെ കാണാന്‍ കഴിയുന്നതില്‍ ആശ്വാസമുണ്ട്‌' എന്നാണ് ആര്‍ ജി വി നടിമാരെ പരിഹസിക്കുന്നത്.

ഇത്തവണത്തെ ലോക് സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ വനിതകള്‍ക്കായി 41 ശതമാനം സീറ്റ് നീക്കി വെച്ച തൃണമൂല്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് പാര്‍ട്ടിക്കു വേണ്ടി മത്സരിച്ച വനിതകളില്‍ വാര്‍ത്തകളിലിടം പിടിച്ച രണ്ടു പേരാണ് ബംഗാളി നടിമാരായ മിമി ചക്രബര്‍ത്തിയും നുസ്രത്ത് ജഹാനും. തൃണമൂല്‍ കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ കുത്തകമണ്ഡലങ്ങളായ ജദവ്പൂര്‍, ബസീര്‍ഹട്ട് എന്നീ മണ്ഡലങ്ങളില്‍ നിന്നാണ് ഇവര്‍ ലോക് സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്ക് മത്സരിച്ചത്. ഗ്ലാമര്‍ നടിമാരായ ഇരുവര്‍ക്കും പ്രചാരണത്തിനിടയില്‍ വന്‍ അധിക്ഷേപമാണ് നേരിടേണ്ടി വന്നത്. ബംഗാളി നടിയും ടെലിവിഷന്‍ താരവുമാണ് മിമി. സല്‍വാര്‍ ധരിച്ച് പ്രചരണത്തിനെത്തിയ മിമിക്കു നേരെ കടുത്ത ഭാഷയില്‍ പ്രതിപക്ഷ പാര്‍ട്ടികളില്‍ നിന്നും വിമര്‍ശനങ്ങളുണ്ടായി. പിന്നീട് ജീന്‍സ് ധരിച്ച് ഇറങ്ങിയപ്പോഴും അത് തുടര്‍ന്നിരുന്നു. വിമര്‍ശനങ്ങളെ വകവെക്കാതെ ശക്തമായി പ്രതികരിച്ച് മുന്നോട്ടു പോവുകയായിരുന്നു മിമി. അതിനിടയില്‍ ഇരുവരും ഗ്ലാമര്‍ വേഷങ്ങളണിഞ്ഞ് ഒന്നിച്ചു നൃത്തം വയ്ക്കുന്ന വീഡിയോയും വൈറലായിരുന്നു. ഈ വീഡിയോയ്ക്കും വന്‍ തോതിലാണ് വിമര്‍ശനങ്ങളുയര്‍ന്നത്. മേല്‍വസ്ത്രം ഊരി നൃത്തം ചെയ്താലും വോട്ട് ചെയ്യില്ലെന്നും മറ്റും സോഷ്യല്‍മീഡിയയിലും ട്രോളുകളും വിമര്‍ശനങ്ങളുമുണ്ടായി. എന്നാല്‍ വന്‍ ഭൂരിപക്ഷത്തോടെയാണ് ഇരുവരുടെയും ജയം. സംസ്ഥാനത്ത് ഏറ്റവുമധികം ഭൂരിപക്ഷം നേടിയ രണ്ടാമത്തെ വ്യക്തിയായി നുസ്രത്ത് ജഹാനും അഞ്ചാം സ്ഥാനത്ത് മിമിയുമെത്തി.

Wow Wow Wow!!! New MPs from Bengal.. Mimi Chakraborty & Nusrat Jahaan_India is really really progressing ..it’s a welcome relief to see MP’s who are so easy on the eye 🙏🙏🙏 pic.twitter.com/F4B0EZxkZJ