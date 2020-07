ലോക്ഡൗണിൽ‍‍ സിനിമ വ്യവസായം തകർന്നിരിക്കുമ്പോഴും സിനിമയെടുത്ത് ലാഭം കൊയ്യുന്ന ഒരു സംവിധായകനുണ്ട് രാം ​ഗോപാൽ വർമ.

ലൈം​ഗികത പ്രമേയമാക്കി ഒരുക്കിയ നേക്കഡ്, ക്ലൈമാക്സ് എന്നീ ചിത്രങ്ങളുടെ വൻവിജയത്തിന് പിന്നാലെ പുതിയ ചിത്രവും നായികയെയും ആർജിവി പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. അപ്സര റാണിയാണ് പുതിയ ചിത്രത്തിൽ നായികയായെത്തുന്നത്.

ത്രില്ലർ എന്ന് പേരിട്ടിരിക്കുന്ന ചിത്രവും ലൈം​ഗികത തന്നെയാണ് പ്രമേയമാക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് സൂചനകൾ.

