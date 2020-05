‌സംവിധായകൻ രാം ​ഗോപാൽ വർമയ്ക്കെതിരേ രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി ​ഗായികയും ​ഗാനരചതിയാവുമായ സോന മൊഹാപത്ര. മദ്യം വാങ്ങാനായി വരിയിൽ നിൽക്കുന്ന സ്ത്രീകളുടെ ചിത്രം ട്വീറ്റ് ചെയ്ത് അവരെ പരിഹസിച്ചതിനാണ് സോനയുടെ വിമർശനം.

വെെൻ ഷോപ്പിനുള്ള മുൻപിലുള്ള വരി നോക്കൂ. കുടിയൻമാരായ പുരുഷൻമാരിൽ നിന്ന് സ്ത്രീകളെ സംരക്ഷിക്കാൻ ഒരുപാട് പേരുണ്ട്- ഇതായിരുന്നു രാം ​ഗോപാൽ വർമയുടെ ട്വീറ്റ്.

അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിപ്രായത്തെ വിമർശിച്ചു അനുകൂലിച്ചും ഒട്ടനവധിപേർ രം​ഗത്തെത്തി. അതിൽ സോന നൽകിയ മറുപടിയാണ് ശ്രദ്ധേയമാകുന്നത്.

അസ്ഥാനത്തുള്ള സദാചാരവാദവും ലിം​ഗപരമായ വേർതിരിവുമാണ് രാം ​ഗോപാൽ വർമയുടെ ട്വീറ്റലുള്ളതെന്ന് സോന പറയുന്നു.

Dear Mr RGV,time for u to get into the line of people who desperately need a real education.1 that lets u understand why this tweet of yours reeks of sexism & misplaced morality.Women have a right to buy & consume alcohol just like men. No one has a right to be drunk & violent. https://t.co/5AUcTrAJrZ