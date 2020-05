കൊറോണ വൈറസ് എന്ന മഹാമാരിയെയും അതുമൂലം രാജ്യം അനുഭവിക്കുന്ന പ്രതിസന്ധിയെയും ആസ്പദമാക്കിയുള്ള ചിത്രത്തിന്റെ ട്രെയ്‌ലര്‍ പുറത്തിറങ്ങി. കൊറോണ വൈറസ് എന്ന പേരിലുള്ള ചിത്രത്തിന്റെ ട്രെയ്‌ലര്‍ സംവിധായകന്‍ രാം ഗോപാല്‍ വര്‍മയാണ് പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുന്നത്.

ലോക്ക്ഡൗണിനിടയിലെ സംഭവങ്ങളാണ് സിനിമയുടെ ഇതിവൃത്തം. അതുകൊണ്ടു തന്നെ ഈ ലോക്ക്ഡൗണ്‍ കാലഘട്ടത്തിലാണ് സിനിമ ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഞങ്ങളുടെ ജോലിയെ ആര്‍ക്കും തടസപ്പെടുത്താന്‍ സാധിക്കില്ല എന്ന് തെളിയിക്കാന്‍ വേണ്ടിയാണിത് എന്നാണ് അദ്ദേഹം അടിക്കുറിപ്പില്‍ പറയുന്നത്.

സി.എം. ക്രിയേഷന്‍സിന്റെ ബാനറില്‍ രാം ഗോപാല്‍ വര്‍മയാണ് സിനിമ നിര്‍മിക്കുന്നത്. അഗസ്ത്യ മഞ്ജു സംവിധാനം ചെയ്തിരിക്കുന്ന സിനിമ തെലുഗുവിലാണ് പുറത്തിറങ്ങുന്നത്. രാം ഗോപാല്‍ വര്‍മയുടെ ട്വിറ്ററിലൂടെയാണ് ട്രെയ്‌ലര്‍ പങ്കുവെച്ചിരിക്കുന്നത്.

Here is the CORONAVIRUS film trailer..The story is set in a LOCKDOWN and it has been SHOT during LOCKDOWN ..Wanted to prove no one can stop our work whether it’s GOD or CORONA @shreyasethttps://t.co/fun1Ed36Sn