മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ അർണബ് ഗോസ്വാമിയുടെ പേരിൽ രാം ​ഗോപാൽ വർമ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രത്തിന്റെ ഫസ്റ്റ്ലുക്ക് പുറത്തിറങ്ങി. അർണബ്; ദ ന്യൂസ് പ്രോസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എന്ന പേരിട്ടിരിക്കുന്ന ചിത്രത്തിന്റെ ഫസ്റ്റ്ലുക്ക് ആർ.ജി.വി തന്നെയാണ് പുറത്ത് വിട്ടത്.

''വേശ്യകൾ മറ്റുള്ളവരുടെ വിനോദത്തിനുവേണ്ടി തുണിയഴിക്കും, അർണബ് തന്റെ വിനോദത്തിനായി മറ്റുള്ളവരുടെയും എന്ന'' വാചകവും ആർ.ജി.വി പോസ്റ്ററിനൊപ്പം കുറിച്ചു.

The difference is a normal prostitute takes off her own clothes to entertain others. whereas,he takes off others clothes to entertain himself



