ലോക്ക്ഡൗണിൽ പുതിയ ചിത്രം പ്രഖ്യാപിച്ച് രാം ​ഗോപാൽ വർമ. ലൈം​ഗികത പ്രമേയമാക്കി ഒരുക്കിയ നേക്കഡ്, ക്ലൈമാക്സ്,ത്രില്ലർ എന്നീ ചിത്രങ്ങൾക്ക് പിന്നാലെയാണ് തന്റെ പുതിയ ചിത്രത്തിന്റെ പ്രഖ്യാപനം ആർജിവി നടത്തിയത്.

'ഡെയ്ഞ്ചറസ്' എന്നു പേരിട്ടിരിക്കുന്ന ചിത്രം 'ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ലെസ്‍ബിയൻ ക്രൈം ആക്ഷൻ' സിനിമയാണെന്നാണ് ആർജിവി വ്യക്തമാക്കുന്നത്. 'ത്രില്ലറിൽ നായികയായെത്തിയ അപ്‍സര റാണിയും നൈന ഗാംഗുലിയുമാണ് ചിത്രത്തിൽ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്.

'അവരുടെ ബന്ധം പലരെയും കൊന്നു, പൊലീസുകാരും ഗുണ്ടകളുമടക്കം' എന്നാണ് ടാഗ് ലൈൻ. സമൂഹത്തിൽ സ്ത്രീയുെ പുരുഷനും തമ്മിലുള്ള പ്രണയത്തിന് എത്രമാത്രം ബഹുമാനവും പരി​ഗണനയും ലഭിക്കുന്നുവോ അതേ പരി​ഗണന എൽജിബിറ്റി സമൂഹത്തിനും അവരുടെ പ്രണയത്തിനും ലഭിക്കണമെന്നും തന്റെ ചിത്രം പറയുന്നത് രണ്ട് സ്ത്രീകൾ തമ്മിലുള്ള പ്രണയമാണെന്നും ആർജിവി വ്യക്തമാക്കുന്നു.

⁦in DANGEROUS my intention is to depict a love story between 2 women with as much respect and dignity as between a man and a woman like what the posters suggest..Incidentally they have been designed by the highly talented ⁦@CreativePsychoo⁩ pic.twitter.com/s2tt8PBhoY