'സംവിധായകൻ രാം ​ഗോപാൽ വർമയെ കാൺമാനില്ല'. ആരാണ് ഇത് പറയുന്നത് എന്നറിയാമോ? മറ്റാരുമല്ല സാക്ഷാൽ രാം ​ഗോപാൽ വർമ തന്നെ. വിവാദ സംവിധായകൻ പുതിയതായി പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന ചിത്രത്തിന്റെ പേരാണത്. ആർ.ജി.വി മിസ്സിങ്.... ചിത്രത്തിലെ നായകനും അദ്ദേഹം തന്നെ.

ഗജിനികാന്ത് എന്ന് പേരുള്ള നടനാണ് ചിത്രത്തലെ മറ്റൊരു കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. രജനികാന്തിന്റെ രൂപഭാവത്തെ അനുകരിക്കുന്ന പോലീസ് കഥാപാത്രത്തെയാണ് ചിത്രത്തിൽ ​ഗജനികാന്ത് അവതരിപ്പിക്കുന്നത്.

നിഷ്‍കളങ്കനായ 'ഇര' എന്നാണ് സിനിമയില്‍ തന്റെ കഥാപാത്രത്തെ കുറിച്ച് രാം ഗോപാല്‍ വര്‍മ പറയുന്നത്. ആദിര്‍ വര്‍മയാണ് ചിത്രം സംവിധാനം ചെയ്യുന്നത്. കഥയും തിരക്കഥയും രാം ഗോപാല്‍ വര്‍മ തന്നെ നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്നു.

ആര്‍ജിവിയെ ആരോ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയിരിക്കുന്നു. പികെ ഫാൻസ് (പവൻ കല്യാൺ ഫാൻസ് എന്നാണ് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന തരത്തിൽ ചർച്ചകളുണ്ട്) , പ്രമുഖ കുടുംബം, മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിയും അയാളുടെ മകൻ പപ്പുവും സംശയത്തിന്റെ നിഴലിൽ. ഈ സിനിമയ്ക്ക് യഥാര്‍ഥ സംഭവങ്ങളുമായി സാദൃശ്യം തോന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് തികച്ചും യാദൃശ്ചികം മാത്രം- രാം ​ഗോപാൽ വർമ പറയുന്നു.

Here is 1st look poster of RGV Missing ..The film is about me going missing and suspects are a POWERful STAR’s fans,a MEGA FAMILY and an ex CM along with his SON called PAPPU ..2nd Look Poster starring P K will release 4 th October tmrw 5 pm #RgvMissing pic.twitter.com/07TxoaeiyC