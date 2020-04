ഏപ്രില്‍ ഫൂള്‍ ദിനത്തില്‍ തനിക്ക് കൊറോണ സ്ഥിരീകരിച്ചുവെന്ന് കള്ളം പറഞ്ഞ സംവിധായകൻ രാം ​ഗോപാൽ വർമയ്ക്കെതിരേ സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിൽ രോഷം.

കൊറോണയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വ്യാജ പ്രചരണങ്ങള്‍ നടത്തിയാല്‍ കടുത്ത നടപടികളിലേക്ക് പോകുമെന്ന് സര്‍ക്കാര്‍ നേരത്തേ തന്നെ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നു. അതിനിടെയാണ് രാം ​ഗോപാൽ വർമയുടെ വ്യാജ ട്വീറ്റ്.

കൊറോണയാമെന്ന് പറഞ്ഞതോടെ രാം ​ഗോപാൽ വർമയുടെ സുഖ:വിവരങ്ങൾ അന്വേഷിച്ച് ആരാധകർ രം​ഗത്തെത്തി. അതിനിടെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മറ്റൊരു ട്വീറ്റ്. നിങ്ങളെ നിരാശരാക്കിയതിന് മാപ്പ്, ഇപ്പോൾ ഡോക്ടർ എന്നോട് പറയുകയാണ് അതൊരു ഏപ്രിൽ ഫൂൾ തമാശയായിരുന്നുവെന്ന്. തീർച്ചയായും തെറ്റ് എന്റേതല്ല.

My doctor just told me that I tested positive with Corona

ഈ ട്വീറ്റ് വെെറലായതോടെ രാം ​ഗോപാൽ വർമക്കെതിരേ രൂക്ഷ വിമർശവനുമായി ഒട്ടനവധി പേർ രം​ഗത്തെത്തി. ജനങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചതിന് സംവിധായകനെതിരേ നടപടിയെടുക്കണമെന്ന ശക്തമായ ആവശ്യവും ഉയരുന്നുണ്ട്.

Anyway I am just trying to make light of a grim situation but the joke is on me and if I dint offend anyone I sincerely apologise to them