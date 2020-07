ലോക്ഡൗണിൽ‍‍ തകർന്നിരിക്കുകയാണ് സിനിമ വ്യവസായം. എന്നാൽ ഈ ലോക്ക്ഡൗണിൽ സിനിമയെടുത്ത് ലാഭം കൊയ്യുന്ന ഒരു സംവിധായകനുണ്ട് രാം ​ഗോപാൽ വർമ.

ലൈം​ഗികത പ്രമേയമാക്കി ഒരുക്കിയ നേക്കഡ്, ക്ലൈമാക്സ് എന്നീ ചിത്രങ്ങളുടെ വൻവിജയത്തിന് പിന്നാലെ പുതിയ ചിത്രവും നായികയെയും പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ് ആർജിവി. അപ്സര റാണിയാണ് പുതിയ ചിത്രത്തിൽ നായികയായെത്തുന്നത്. ത്രില്ലർ എന്ന് പേരിട്ടിരിക്കുന്ന ചിത്രവും ലൈം​ഗികത തന്നെയാണ് പ്രമേയമാക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് സൂചനകൾ.

ഒറിസക്കാരിയായ അപ്സര വളർന്നത് ഡെറാഡൂണിലാണ്. മികച്ച നർത്തകി കൂടിയാണ് താരമെന്നും ആർജിവി പറയുന്നു. "അപ്സരയെ കണ്ടുമുട്ടുന്നതിന് മുമ്പ് 99ലെ കൊടുങ്കാറ്റിന് ശേഷം ഒറിസയെ കുറിച്ച് കേൾക്കാൻ പോലും ഞാൻ ആ​ഗ്രഹിച്ചിരുന്നില്ല.പക്ഷേ അപ്സരയെ കണ്ടെത്തിയതോടെ എനിക്ക് മനസിലായി ഒറിസ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള കൊടുങ്കാറ്റിനെയും ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടെന്ന്. ഒറിസയിൽ ഇത്രയും സുന്ദരികൾ ഉണ്ടെന്ന് പുതിയ തിരിച്ചറിവാണ്". ആർജിവി ട്വീറ്റ് ചെയ്യുന്നു.

Before meeting Apsara,I dint even hear about Orissa since the 1999 hurricane..but after meeting her now ,I realised that Orissa creates all kinds of hurricanes..it’s been a great revelation that Orissa has such beauties ..MORE POWER TO ORISSA ⁦@apsara_rani_⁩ pic.twitter.com/v8MStRM5ab