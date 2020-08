സ്വന്തം ജീവിതം സിനിമയാക്കാനൊരുങ്ങി സംവിധായകൻ രാം ​ഗോപാൽ വർമ. മൂന്ന് ബയോപിക് ചിത്രങ്ങളാണ് ഒരുക്കുന്നതെന്നും അവ വളരെയധികം വിവാദങ്ങളുണ്ടാക്കുമെന്നും സിനിമ പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് രാം ​ഗോപാൽ വർമ കുറിച്ചു. രാമു എന്ന് പേരിട്ടിരിക്കുന്ന ചിത്രം നിർമിക്കുന്നത് ബൊമ്മകു ക്രിയേഷൻസിൻറെ ബാനറിൽ ബൊമ്മക്കു മുരളിയാണ്.

രണ്ട് മണിക്കൂർ വീതമുള്ള മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളായി രാം ഗോപാൽ വർമയുടെ ജീവിതം പറയുന്ന സിനിമയുടെ രചന അദ്ദേഹത്തിൻറേത് തന്നെയാണ്. നവാഗതനായ ദൊരസൈ തേജയാണ് സംവിധായകൻ. സെപ്റ്റംബറിൽ ചിത്രീകരണം തുടങ്ങാനാണ് പദ്ധതിയിടുന്നത്. ഓരോ ഭാ​ഗവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓരോ കാലഘട്ടത്തെയാണ് കാണിക്കുന്നത്. ആദ്യ ഭാ​ഗത്തിൽ 20 വയസുള്ള രാമുവിനെയാണ് കാണിക്കുന്നത്. പുതുമുഖമാണ് അതിൽ വേഷമിടുന്നത്. എന്നാൽ മൂന്നാം ഭാ​ഗത്തിൽ തന്റെ കഥാപാത്രത്തെ താൻ തന്നെ അവതരിപ്പിക്കുമെന്നും രാം ​ഗോപാൽ വർമ വ്യക്തമാക്കി.

രാമു എന്നാണ് ആദ്യ ഭാ​ഗത്തിന്റെ പേര്. തന്റെ കോളേജ് കാലഘട്ടവും ആദ്യ പ്രണയവും അടിപിടികൾക്കും പുറമേ എങ്ങനെയാണ് തന്റെ ആദ്യ ചിത്രം ശിവ ഒരുക്കിയതെന്നും ആദ്യ ഭാ​ഗം പറയുമെന്ന് രാം ​ഗോപാൽ വർമ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

PART 3 is “RGV”

—The Intelligent idiot

It will be about my failures and my radical thoughts on God, Sex and Society



పార్ట్ 3



“RGV”

—ది ఇంటెలిజెంట్ ఇడియట్



ఇది నా ఫేయిల్యూర్లు, వివాదాలు, దేవుళ్ళ పట్ల, సెక్స్ పట్ల , సమాజం పట్ల నాకున్న విపరీత వైఖరుల గురించి. pic.twitter.com/UBDZQuPWp9