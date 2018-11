സ്റ്റൈല്‍ മന്നന്‍ രജനീകാന്തിന്റെ ചിത്രം മുത്തു ജാപ്പനീസ് ഭാഷയില്‍ ഡബ്ബ് ചെയ്ത് റിലീസ് ചെയ്യുന്നു. ഇതോടെ, ജാപ്പനീസ് ഭാഷയില്‍ പരിഭാഷപ്പെടുത്തി പുറത്തിറക്കുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യന്‍ ചിത്രമായിരിക്കും, മുത്തു. വിദേശികളായ ആരാധകര്‍ ഒട്ടേറെയുള്ള നടന്‍മാരില്‍ മുന്‍പന്തിയിലുള്ള രജനിക്ക് ജപ്പാനില്‍ ആരാധകരേറെയാണ്.

1995ല്‍ കെ എസ് രവികുമാര്‍ സംവിധാനം ചെയ്ത മുത്തു രജനീകാന്തിന്റെ അഭിനയജീവിതത്തിലെ നാഴികക്കല്ലുകളില്‍ ഒന്നായിരുന്നു. തൊണ്ണൂറുകളില്‍ പുറത്തിറങ്ങിയ മന്നന്‍, മുത്തു, ബാഷ എന്നീ ചിത്രങ്ങള്‍ രജനീകാന്തിനു താരപരിവേഷം നേടിക്കൊടുത്തു. മുത്തു തെലുങ്ക്, ഹിന്ദി എന്നീ ഭാഷകളിലേക്കും റീമേക്ക് ചെയ്തിരുന്നു.

ജപ്പാനില്‍ ചിത്രം 4 കെ ക്വാളിറ്റിയില്‍ ഡിസംബറില്‍ റിലീസ് ചെയ്യുമെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍. ഒറിജിനല്‍ നെഗറ്റീവില്‍ മാറ്റങ്ങള്‍ വരുത്തി ചിത്രം 4 കെ നിലവാരത്തിലിറങ്ങുന്ന ചിത്രത്തിന്റെ ഡിജിറ്റല്‍ റീമിക്‌സില്‍ സംഗീത സംവിധായകന്‍ എ ആര്‍ റഹ്മാന്റെ നേതൃത്വത്തില്‍ മാറ്റങ്ങള്‍ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

