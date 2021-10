ബോളിവുഡ് താരം രാജ്കുമാര്‍ റാവുവും നടി പത്രലേഖ പോളും വിവാഹിതരാകുന്നുവെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍. നവംബര്‍ 10,11,12 തിയ്യതികളിലായിരിക്കും വിവാഹചടങ്ങുകള്‍ നടക്കുക. മുംബൈയിലായിരിക്കും വിവാഹവേദി. അടുത്ത കുടുംബാംഗങ്ങളും സുഹൃത്തുക്കളും മാത്രമേ ചടങ്ങില്‍ പങ്കെടുക്കുകയുള്ളൂ.

കഴിഞ്ഞ പത്തുവര്‍ഷങ്ങളായി രാജ്കുമാര്‍ റാവുവും പത്രലേഖയും പ്രണയത്തിലാണ്. 2010 ലാണ് ഇരുവരും പരിചയപ്പെടുന്നത്. അന്ന് സിനിമയില്‍ തുടക്കക്കാരനായിരുന്നു രാജ്കുമാര്‍ റാവു. മോഡലിങ് രംഗത്ത് പ്രവര്‍ത്തിക്കുകയായിരുന്നു പത്രലേഖ. രാജ്കുമാര്‍ റാവു നായകനായ സിറ്റി ലൈറ്റ്‌സ് എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെയായിരുന്നു പത്രലേഖ 2014 ല്‍ സിനിമയില്‍ അരങ്ങേറ്റം കുറിക്കുകയും ചെയ്തു.

രാംഗോപാല്‍ വര്‍മയുടെ രണ്‍ എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെയായിരുന്നു രാജ്കുമാര്‍ റാവു സിനിമയിലെത്തിയത്. ഗാങ്‌സ് ഓഫ് വസേയ്പൂര്‍, തലാഷ്, കായ് പോ ചേ, ന്യൂട്ടണ്‍, ഷാഹിദ്, ട്രാപ്പ്ഡ്, അലിഗഡ് തുടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങളിലൂടെ ശ്രദ്ധേയനായി. ഷാഹിദിലെ അഭിനയത്തിന് 2014 ല്‍ മികച്ച നടനുള്ള ദേശീയ പുരസ്‌കാരവും സ്വന്തമാക്കി.

Content Highlights: Rajkummar Rao actor and Patralekhaa Paul to tie knot in November