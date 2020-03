കൊച്ചി: കൊറോണ ഭീതിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ കനത്ത നിയന്ത്രങ്ങള്‍ ഏര്‍പ്പെടുത്തിയ കൊച്ചി വിമാനത്താവളത്തില്‍ ടിവി ഷോ മത്സരാര്‍ഥിക്ക് ആരാധകര്‍ ഒത്തുകൂടി സ്വീകരണം ഒരുക്കിയ സംഭവത്തില്‍ പ്രതികരണവുമായി സംവിധായകന്‍ അനീഷ് അന്‍വര്‍. ഇത്തരം സംഭവങ്ങള്‍ ആവര്‍ത്തിക്കുന്ന നമ്മുടെ നാട്ടില്‍ ബ്രേക്ക് ദ ചെയിന്‍ ക്യാംപയിന് എന്താണ് പ്രസക്തിയെന്നും അനീഷ് അന്‍വര്‍ ചോദിക്കുന്നു. ഈ സമയത്ത് മദ്യവില്‍പ്പന ശാലകളില്‍ കാത്തു നില്‍ക്കുന്ന ജനക്കൂട്ടത്തെയും അദ്ദേഹം വിമര്‍ശിച്ചു.

''270 ബീവറേജസ്, സര്‍വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് ഇലക്ഷഷന്‍ രജിത് സാറിനുള്ള സ്വീകരണം, മാസ്‌ക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള അന്തിചര്‍ച്ചകളും , കൈകഴുകകുന്നതിന്റെ വെറൈറ്റി വീഡിയോകളും മന്ത്രിമാരുടെയും ബന്ധപ്പെട്ടവരുടേയും പ്രസ് മീറ്റുകളും ഇവിടെ വെറും പ്രഹസനങ്ങളാവുകയാണ് . കൊറോണ ഇവിടെ പേഴ്‌സണ്‍ ടു പേഴ്‌സണ്‍ അല്ല പേഴ്‌സണ്‍ ടു കമ്മ്യൂണിറ്റി ആവുകയാണ്. ഇനിയും ഇത്തരം സംഭവങ്ങള്‍ ആവര്‍ത്തിക്കാന്‍ സാധ്യതയുള്ള നമ്മുടെ നാട്ടില്‍ ബ്രേക്ക് ദ ചെയിനു എന്തു പ്രസക്തി കര്‍ശനമായ നടപടി ഉണ്ടാവണം . ഇത്തരം ഭൂലോക മണ്ടത്തരങ്ങള്‍ ഇനിയാവര്‍ത്തിക്കാത്ത വിധം ഇല്ലെങ്കില്‍ പുതിയ പുതിയ റൂട്ട് മാപ്പുകളും പോസിറ്റീവ്, നെഗറ്റീവ്, കണക്കുകളുമായി നമ്മള്‍ മുമ്പോട്ട് പോവും അതൊരു പക്ഷെ, നമ്മളദ്ദേശിക്കുന്ന നമ്പറുകളില്‍ ചെന്നു നിന്നെന്ന് വരില്ല''- അനീഷ് അന്‍വര്‍ കുറിച്ചു.

മുന്നറിയിപ്പുകളെ കാറ്റില്‍ പറത്തി റിയാലിറ്റി ഷോ മത്സരാര്‍ഥിക്ക് സ്വീകരണം നടത്തിയ സംഭവത്തില്‍ പേരറിയാവുന്ന നാല് പേര്‍ക്കെതിരേയും കണ്ടാലറിയാവുന്ന 75 പേര്‍ക്കെതിരെയും നിയമലംഘനത്തിന് കേസ് എടുത്തതായി എറണാകുളം ജില്ലാ കളക്ടര്‍ അറിയിച്ചിരുന്നു.

കൊറോണ പടരുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ ലോകം മുഴുവന്‍ ജാഗ്രതയില്‍ തുടരുമ്പോള്‍ ഒരു ടിവി ഷോ മത്സരാര്‍ഥിയും ഫാന്‍സ് അസോസിയേഷനും ചേര്‍ന്ന് വിമാനത്താവള പരിസരത്ത് ഞായറാവ്ച രാത്രി നടത്തിയ പ്രകടനങ്ങള്‍ അക്ഷരാര്‍ഥത്തില്‍ ഓരോ മലയാളിയെയും നാണിപ്പിക്കുന്നതാണ്. മത-രാഷ്ട്രീയ- സാമുദായിക സംഘടനങ്ങള്‍ പോലും കൂടുതല്‍ ജനങ്ങള്‍ ഒത്തുചേര്‍ന്ന ചടങ്ങുകളെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചു ജനങ്ങളുടെ സുരക്ഷക്കായി നിലകൊള്ളുമ്പോള്‍ ഇങ്ങനെയുള്ള നിയമലംഘനങ്ങള്‍ക്ക് മുന്‍പില്‍ കണ്ണടക്കാന്‍ നിയമപാലകര്‍ക്കു കഴിയില്ലെന്ന് ജില്ലാ കളക്ടര്‍ വ്യക്തമാക്കി.

മനുഷ്യ ജീവനെക്കാളും വില താരാരാധനക്ക് കല്പിക്കുന്ന സ്വഭാവം മലയാളിക്കില്ല. ഇങ്ങനെ ചില ആളുകള്‍ നടത്തുന്ന കാര്യങ്ങള്‍ കേരള സമൂഹത്തിന് ലോകത്തിന്റെ മുന്‍പില്‍ അവമതിപ്പുണ്ടാക്കുമെന്നും ജില്ലാ കളക്ടര്‍ ഫെയ്സ്ബുക്ക് കുറിപ്പിലൂടെ വ്യക്തമാക്കി- കളക്ടര്‍ വ്യക്തമാക്കി.

Content Highlights: police take case against fans of Reality show star, for violating corona outbreak, break the chain restrictions, Aneesh Anwar facebook post