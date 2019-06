ചെന്നൈ: തമിഴ്‌സിനിമയിലെ അഭിനേതാക്കളുടെ സംഘടനയായ നടികര്‍ സംഘത്തിന്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ പങ്കെടുക്കാനാവാതെ രജനികാന്ത്. പോസ്റ്റല്‍ വോട്ട് ലഭിക്കാന്‍ കാലതാമസം വന്നതിനെ തുടര്‍ന്നാണ് രജനികാന്തിന് തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ വോട്ട് ചെയ്യാന്‍ സാധിക്കാത്തത്. ഇത് വളരെ ദൗര്‍ഭാഗ്യകരമാണെന്ന് രജനി ട്വീറ്റ് ചെയ്തു. ഇന്നാണ് (ജൂണ്‍ 23) തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്നത്.

ഞാന്‍ ഇപ്പോള്‍ മുംബൈയില്‍ ചിത്രീകരണത്തിരക്കിലാണ്. നടികര്‍ സംഘത്തില്‍ നിന്നുള്ള പോസ്റ്റല്‍ വോട്ട് ഇന്ന് വൈകീട്ടാണ് (ജൂണ്‍ 22) എനിക്ക് ലഭിച്ചത്. പോസ്റ്റല്‍ വോട്ട് നേരത്തേ തന്നെ ലഭിക്കാന്‍ ഞാന്‍ പരിശ്രമിച്ചിരുന്നു. കാലതാമസം കാരണം വോട്ട് ചെയ്യാന്‍ സാധിക്കാത്തതില്‍ ഞാന്‍ ഖേദിക്കുന്നു. ഇത് വളരെ വിചിത്രവും ദൗര്‍ഭാഗ്യകരവുമാണ്. ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കാന്‍ പാടില്ലായിരുന്നു.

തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ പാണ്ഡവര്‍ അണിയുടെ സ്ഥാനാര്‍ഥികള്‍ നാസര്‍, വിശാല്‍, കാര്‍ത്തി തുടങ്ങിയവരാണ്. നാസര്‍ പ്രഡിസന്റ് സ്ഥാനത്തേക്കും വിശാല്‍ ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി സ്ഥാനത്തേക്കും മത്സരിക്കുന്നു. നിലവില്‍ ഈ സ്ഥാനങ്ങളില്‍ ഇരിക്കുന്നത് ഇവര്‍ തന്നെയാണ്. ഭാഗ്യരാജ് ആണ് നാസറിന്റെ എതിരാളി.

Content Highlights: rajinikanth unable to cast his vote in Nadigar Sangam elections, vishal, nassar