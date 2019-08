കശ്മീരിന് പ്രത്യേകാധികാരം നല്‍കുന്ന ഭരണഘടനയിലെ 370-ാം അനുച്ഛേദം റദ്ദാക്കിയ നടപടിയില്‍ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയെയും ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത്ഷായെയും പ്രശംസിച്ച് നടന്‍ രജനികാന്ത്. ഉപരാഷ്ട്രപതി വെങ്കയ്യ നായിഡുവിന്റെ പുസ്തക പ്രകാശന ചടങ്ങില്‍ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

നിങ്ങളുടെ കാശ്മീര്‍ ദൗത്യത്തിന് ഹൃദയം നിറഞ്ഞ അഭിനന്ദനങ്ങള്‍. പാര്‍ലമെന്റില്‍ അമിത് ഷാ നടത്തിയ പ്രസംഗം വളരെ മനോഹരമായിരുന്നു. അമിത് ഷയും മോദിയും കൃഷണനെപ്പോലെയും അര്‍ജുനനെപ്പോലെയുമാണ്. അവരാരാണെന്ന് അവര്‍ക്ക് മാത്രമേ അറിയൂ. ഞാന്‍ ഇരുവര്‍ക്കും ആശംസകള്‍ നേരുന്നു- രജനികാന്ത് പറഞ്ഞു.

ഉപരാഷ്ട്രപതി വെങ്കയ്യ നായിഡു രാഷ്ട്രീയക്കാരന്‍ ആകേണ്ടിയിരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയല്ല, അദ്ദേഹം ഒരു നല്ല ആത്മീയനേതാവാണെന്നും രജനികാന്ത് പറഞ്ഞു.

