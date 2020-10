ചെന്നെെ: രാഷ്ട്രീയ പ്രവേശനത്തെക്കുറിച്ച് പുനർവിചിന്തനം നടത്തുമെന്ന സൂചന നൽകി നടൻ രജനീകാന്ത്. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സാമൂഹ്യ മാധ്യമത്തിൽ പ്രചരിക്കുന്ന കത്ത് തന്റേതല്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയ നടൻ ഫാൻസ് അസോസിയേഷനുമായി ആലോചിച്ച് ഉചിതമായ സമയത്ത് പ്രതികരണം നടത്തുമെന്നും വ്യക്തമാക്കി. ട്വിറ്ററിലൂടെയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിശദീകരണം. നവംബറിൽ പാർട്ടി പ്രഖ്യാപനമുണ്ടാകുമെന്ന വാർത്തകൾക്കിടെയാണ് പുതിയ വഴിത്തിരിവ്.

ആരോ​ഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ ഉള്ളതിനാൽ രാഷ്ട്രീയ പ്രവേശനം ഉണ്ടാകില്ലെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്ന കത്താണ് സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ കത്ത് തന്റേതല്ലെന്നും ഉചിതമായ സമയത്ത് രാഷ്ട്രീയ പ്രവേശനത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമെന്നും വ്യക്തമാക്കിയ രജിനികാന്ത് ആരോ​ഗ്യനിലയെ സംബന്ധിച്ച് കത്തിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ സത്യമാണെന്നും അറിയിച്ചു.

കത്തിലെ വിവരങ്ങൾ അനുസരിച്ച്, വൃക്ക മാറ്റിവച്ചതിനാൽ രജനികാന്തിന് പുറത്ത് പോകുന്നതിനും മറ്റുള്ളവരുമായി ഇടപഴകുന്നതിനും കടുത്ത നിയന്ത്രണമുണ്ട്. കോവി‍ഡ് വാകിസിൻ വന്നാലും രജനികാന്തിന്റെ രോ​ഗ പ്രതിരോധശേഷി വളരെ മോശമായതിനാൽ കടുത്ത നിയന്ത്രണങ്ങളോടെ ജീവിക്കേണ്ടി വരും. അതിനാൽ അതീവ ജാഗ്രത പാലിക്കാൻ ഡോക്ടർമാർ നിർദേശിച്ചതായി കത്തിൽ പറയുന്നു.

Content Highlights: Rajinikanth on Leaked Letter says it is not Not Mine, Health information is true