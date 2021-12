71ാം ജന്മദിനമാഘോഷിക്കുന്ന സ്റ്റൈൽ മന്നൻ രജനികാന്തിന് ആശംസകൾ നേർന്ന് സിനിമാ ലോകവും ആരാധകരും. തങ്ങള്‍ ഒരുമിച്ച് അഭിനയിച്ച മണിരത്നം ചിത്രം 'ദളപതി'യുടെ ലൊക്കേഷന്‍ ചിത്രം പങ്കുവച്ചുകൊണ്ടാണ് മമ്മൂട്ടി പ്രിയ സുഹൃത്തിന് പിറന്നാളാശംസകള്‍ നേര്‍ന്നത്.

"സന്തോഷകരമായ ഒരു പിറന്നാള്‍ ആശംസിക്കുന്നു, പ്രിയ രജനീകാന്ത്. ആരോഗ്യത്തോടെയിരിക്കുക. എപ്പോഴത്തെയുംപോലെ അനുഗ്രഹീതനായി തുടരുക" ചിത്രത്തിനൊപ്പം മമ്മൂട്ടി കുറിച്ചു.

"സന്തോഷകരമായ ജന്മദിനമാശംസിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട രജനികാന്ത് സർ, നിങ്ങൾ വിനയത്തിന്റെ പ്രതിരൂപമാണ്. അങ്ങയുടെ ആരോഗ്യത്തിനും സന്തോഷത്തിനും വേണ്ടി എന്നെന്നും പ്രാർഥിക്കുന്നു." രജനിക്ക് ആശംസകൾ നേർന്ന് നടൻ മോഹൻലാൽ കുറിച്ചു.

"എന്റെ തലൈവയ്ക്ക് ജന്മദിനാശംസകൾ, ഒരേയൊരു സൂപ്പർസ്റ്റാർ രജനികാന്ത് സർ, ഞാൻ അങ്ങയെ ഒരുപാട് സ്നേഹിക്കുന്നു". രജനിയുടെ മരുമകനും നടനുമായ ധനുഷ് ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

