നടന്‍ ധനുഷും സംവിധായിക ഐശ്വര്യ രജനികാന്തും കുറച്ച് ദിവസങ്ങള്‍ക്ക് മുന്‍പാണ് വേര്‍പിരിയുന്നുവെന്ന വാര്‍ത്ത പുറത്ത് വന്നത്. ഇരുവരും സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിലൂടെയാണ് വിവരം പങ്കുവച്ചത്. ദമ്പതിമാര്‍ എന്ന നിലയില്‍ ഐശ്വര്യയും താനും പിരിയുന്നതിനും സമയമെടുത്ത് വ്യക്തികളെന്ന നിലയില്‍ ഞങ്ങളെ നന്നായി മനസ്സിലാക്കാനും തീരുമാനിച്ചുവെന്നുമാണ് ധനുഷ് വ്യക്തമാക്കിയത്.

ഐശ്വര്യയുടെയും ധനുഷിന്റെയും തീരുമാനത്തില്‍ ഐശ്വര്യയുടെ പിതാവ് രജിനികാന്ത് അസംതൃപ്തനാണെന്ന തരത്തിലുള്ള റിപ്പോര്‍ട്ടുകളാണ് ഇപ്പോള്‍ പുറത്ത് വരുന്നത്. ഇരുവരെയും ഒന്നിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങള്‍ രജിനി നടത്തുകയാണെന്നും കുടുംബത്തോടടുത്ത വൃത്തങ്ങള്‍ പറയുന്നു. ഐശ്വര്യയും ധനുഷും തമ്മില്‍ കടുത്ത അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളോ വഴക്കോ ഇല്ല. അത് പരിഹരിക്കാന്‍ കഴിയുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് കുടുംബാംഗങ്ങള്‍.

ധനുഷിന്റെ പിതാവ് കസ്തൂരിരാജ വിവാഹമോചനത്തെക്കുറിച്ച് കുറച്ച് ദിവസങ്ങള്‍ക്ക് മുന്‍പ് പ്രതികരിച്ചിരുന്നു. ഇവര്‍ വിവാഹമോചിതരാകുമെന്ന് പറയുന്നത് വാസ്തവമല്ലെന്നാണ് കസ്തൂരി രാജ പറഞ്ഞത്. ഡെയിലി തന്തി ദിനപത്രത്തിന് നല്‍കിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് കസ്തൂരി രാജയുടെ പരാമര്‍ശം. അവര്‍ പിരിയുന്നത് ചെറിയ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങള്‍ കാരണമാണ്. അത് ഒരു കുടുംബത്തില്‍ ഭാര്യയും ഭര്‍ത്താവും തമ്മിലുള്ള സ്വാഭാവികമായ പ്രശ്നങ്ങളാണ്. പ്രത്യക്ഷത്തില്‍ വിവാഹമോചനമല്ല. ധനുഷും ഐശ്വര്യയും ഇപ്പോള്‍ ചെന്നൈയിലില്ല, ഹൈദരാബാദിലാണ്. ഇരുവരെയും ഞാന്‍ ഫോണില്‍ വിളിച്ചിരുന്നു- കസ്തൂരി രാജ പറഞ്ഞു.

2004 നവംബര്‍ 18-നായിരുന്നു ഐശ്വര്യയുടെയും ധനുഷിന്റെയും വിവാഹം. രണ്ട് ആണ്‍കുട്ടികളാണ് ഇരുവര്‍ക്കുമുള്ളത്.

Content Highlights: Rajinikanth Affected By Aishwaryaa Dhanush divorce trying to mend the marriage