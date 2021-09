മുംബൈ: സ്വന്തം കാറിടിച്ച് മാരകമായി പരിക്കേറ്റയാളെ ആശുപത്രിയിലാക്കി കടന്ന് കളഞ്ഞ സംഭവത്തില്‍ ബോളിവുഡ് നടന്‍ രജത് ബേദിയുടെപേരില്‍ കേസ്. അന്ധേരിയിലുണ്ടായ കാറപകടത്തില്‍ പരിക്കേറ്റ രാജേഷ് ദൂതിനെ രജത് തന്നെയാണ് ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചത്. ഡി.എന്‍. നഗര്‍ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലാണ് കേസ് രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.

തന്റെ കാറിടിച്ചാണ് രാജേഷിന് പരിക്കേറ്റതെന്ന് രജത് ആശുപത്രി അധികൃതരോട് തുറന്നുപറഞ്ഞിരുന്നു. രാജേഷിന്റെ നില ഗുരുതരമാണ്. സഹായിക്കാമെന്ന് ഉറപ്പുപറഞ്ഞ രജത് അല്പസമയത്തിന് ശേഷം സ്ഥലം വിട്ടതായി രാജേഷിന്റെ കുടുംബം ആരോപിച്ചു.

ഐ.പി.സി., മോട്ടോര്‍ വാഹന നിയമങ്ങളിലെ വിവിധ വകുപ്പുകള്‍ പ്രകാരമാണ് നടനെതിരേ കേസ് രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തതെന്ന് ഡി.എന്‍. നഗര്‍ പോലീസ് ഇന്‍സ്‌പെക്ടര്‍ മിലിന്ദ് കുര്‍ദെ പറഞ്ഞു. ഇതുവരെ അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

ജോലി കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങി വരുമ്പോള്‍ റോഡ് മുറിച്ചു കടക്കവേയാണ് രാജേഷിനെ രജതിന്റെ കാറിടിച്ചതെന്ന് ഭാര്യ ബബിത ദൂത് പറഞ്ഞു. രാജേഷ് കാറിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് വന്നുപെടുകയായിരുന്നുവെന്നും താനും ഡ്രൈവറും അവിടെയുണ്ടാകുമെന്നും രജത് ഉറപ്പു നല്‍കിയിരുന്നു. എന്നാല്‍ ആരുമറിയാതെ സ്ഥലം വിട്ട അദ്ദേഹം തിരിച്ചുവന്നില്ലെന്ന് ബബിത പറഞ്ഞു. തലയ്ക്ക് മാരകമായി പരിക്കേറ്റ രാജേഷിന്റെ നില ഗുരുതരമാണെന്ന് ആശുപത്രി അധികൃതര്‍ വ്യക്തമാക്കി. പതിമ്മൂന്നും ഏഴും വയസ്സായ രണ്ട് കുട്ടികളുണ്ട്.

എന്നാല്‍ നടനെതിരേ ഉയര്‍ന്ന ആരോപണങ്ങള്‍ രജത് ബേദിയുടെ മാനേജര്‍ നിഷേധിച്ചു. രജത് ബേദി അയാളെ ഉപേക്ഷിച്ചു പോയില്ലെന്നും രക്തംദാനം ചെയ്യാനുള്ള നടപടികളടക്കം സ്വീകരിച്ചുവെന്നും മനേജര്‍ പറയുന്നു.

