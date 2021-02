അഭയ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിയമപോരാട്ടങ്ങള്‍ നടത്തി ശ്രദ്ധേയനായ ജോമോൻ പുത്തൻപുരയ്‍ക്കലിന്റെ ജീവിതം സിനിമയാകുന്നു.

രാജസേനൻ ആണ് ചിത്രം സംവിധാനം ചെയ്യുന്നത്. നാല് മാസത്തിനുള്ളിൽ സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണം തുടങ്ങണം എന്ന വ്യവസ്ഥയിലാണ് ജോമോൻ രാജസേനന് സമ്മത കരാർ വ്യവസ്ഥ വച്ചിട്ടുള്ളത്. സിനിമയിലെ അഭിനേതാക്കളുടെ വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല. അഭയ കേസിൽ നിരന്തരം നടത്തിയ നിയമ പോരാട്ടത്തിന്റെ നാൾവഴികളാണ് സിനിമയുടെ പ്രമേയം.

പത്തു വർഷത്തിനു ശേഷമാണ് രാജസേനൻ ഒരു സിനിമ സംവിധാനം ചെയ്യാൻ ഒരുങ്ങുന്നത്. 2011ല്‍ റിലീസ് ചെയ്ത ‘ഇന്നാണ് ആ കല്യാണം’ ആണ് രാജസേനന്റേതായി അവസാനം തിയറ്ററുകളിലെത്തിയ ചിത്രം.

