തമിഴകത്തെ സ്‌റ്റൈല്‍മന്നനാണ് രജനികാന്ത്. രജനിയുടെ ഒരോ സിനിമയും വളരെ പ്രതീക്ഷയോടെയാണ് ആരാധകര്‍ കാത്തിരിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യയില്‍ മാത്രമല്ല വിദേശത്തും രജനിക്ക് കടുത്ത ആരാധകരാണ്. ജപ്പാനിലും രജനികാന്തിന് ആരാധകര്‍ ഏറെയാണ്.1995 ല്‍ ഇറങ്ങിയ മുത്തു എന്ന ചിത്രമാണ് ഇതിന് കാരണം. ജപ്പാന്‍ ഭാഷയില്‍ ഡബ്ബ് ചെയ്ത ചിത്രം അവിടെ പ്രദര്‍ശിപ്പിച്ചിരുന്നു. ജപ്പാനിസ് ഭാഷയില്‍ ഡബ് ചെയ്ത് ഇറങ്ങിയ ആദ്യ ഇന്ത്യന്‍ ചിത്രമെന്ന ഖ്യാതി മുത്തു സ്വന്തമാക്കി. 4കെ നിലവാരത്തിലേക്ക് മാറ്റിയ ചിത്രം വീണ്ടും ജപ്പാനില്‍ റിലീസിന് ഒരുങ്ങുകയാണ്.

ഡിസംബര്‍ പകുതിയോടെ ചിത്രം ജപ്പാനില്‍ റിലീസ് ചെയ്യുമെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍. ഇതാദ്യമായിട്ടാണ് 4കെ നിലവാരത്തിലുള്ള ഇന്ത്യന്‍ ചിത്രം ജപ്പാനില്‍ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്. ഒറിജിനില്‍ നെഗറ്റീവില്‍ മാറ്റം വരുത്തിയാണ് ചിത്രം 4കെ നിലവാരത്തിലേക്ക് ഉയര്‍ത്തിയത്. കൂടാതെ എ.ആര്‍ റഹമാന്റെ മേല്‍നോട്ടത്തില്‍ ചിത്രത്തിന്റെ ഡിജിറ്റല്‍ റീമിക്‌സിലും മാറ്റം വരുത്തി.

വിദേശ ആരാധകര്‍ ഏറ്റവുമധികമുള്ള താരങ്ങളില്‍ മുന്‍പന്തിയിലാണ് രജനികാന്ത്. കെ.എസ് രവികുമാറിന്റെ സംവിധാനത്തില്‍ ഇറങ്ങിയ മുത്തു എന്ന ചിത്രം രജനികാന്തിന്റെ അഭിനയജീവിത്തിലെ നാഴികകല്ലുകളില്‍ ഒന്നായിരുന്നു. ചിത്രം തെലുങ്ക്, ഹിന്ദി എന്നീ ഭാഷകളിലേക്ക് റിമേക്ക് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു.

ContentHighlights: rajini kanth movie re relesing in japan, actor rajani kanth, tamil movie muthu, rajani kanth and japan, foreign fans for rajanikanth, director ravikumar