രജനികാന്ത് നായകനായ പേട്ട തമിഴ്‌നാട്ടിലെ സര്‍ക്കാര്‍ ബസുകളില്‍ പ്രദര്‍ശിപ്പിച്ചതായി റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍. കരൂരില്‍ നിന്ന് ചെന്നൈയ്ക്കു പോകുന്ന ബസിലാണ് ചിത്രം പ്രദര്‍ശിപ്പിച്ചത്. ബസിലെ യാത്രക്കാരില്‍ ഒരാള്‍ സിനിമ പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ചിത്രമെടുത്ത് സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളില്‍ പോസ്റ്റ് ചെയ്തതോടെയാണ് ഈ കാര്യം പുറംലോകം അറിയുന്നത്.

സംഭവത്തില്‍ സര്‍ക്കാര്‍ നടപടി എടുക്കണമെന്ന് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്‌സ് കൗണ്‍സില്‍ പ്രസിഡന്റ് വിശാല്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഇത് സംബന്ധിച്ചുള്ള തെളിവുകള്‍ തനിക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും വിശാല്‍ പറയുന്നു.

കാര്‍ത്തിക് സുബ്ബരാജ് സംവിധാനം ചെയ്ത പേട്ട ജനുവരി 10 നാണ് പുറത്തിറങ്ങിയത്. റിലീസിന് തൊട്ടുപിന്നാലെ സിനിമയുടെ വ്യാജ പതിപ്പ് ടോറന്റ് സൈറ്റുകളില്‍ പ്രചരിക്കുവാന്‍ തുടങ്ങി. അതേ ദിവസം തന്നെ പ്രദര്‍ശത്തിനെത്തിയ അജിത് ചിത്രം വിശ്വാസവും ഓണ്‍ലൈനില്‍ ചോര്‍ന്നിരുന്നു.

Truly hope the Govt takes some action on Piracy. Here is confirmed source with evidence that Pirated Movies are played in Govt Buses.@CMOTamilNadu @OfficeOfOPS @OfficeofminMRV @Kadamburrajuofl https://t.co/0orfstYjPP