ആരാധകർ കാത്തിരിക്കുന്ന രജനികാന്ത് ചിത്രം 'അണ്ണാത്തെ' ദീപാവലി റിലീസായി തിയറ്ററുകളിൽ എത്തും. നവംബർ 4ന് ചിത്രം റിലീസ് ചെയ്യുമെന്ന് നിർമാതാക്കളായ സൺ പിക്ചേഴ്സ് തങ്ങളുടെ ഓദ്യോ​ഗിക സോഷ്യൽ മീഡിയ അക്കൗണ്ടിലൂടെ വ്യക്തമാക്കി. സിരുത്തെ ശിവ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രം 2021 പൊങ്കൽ റിലീസായാണ് ആദ്യം തീരുമാനിച്ചിരുന്നത്.

ശിവ തന്നെ രചനയും നിർവഹിക്കുന്ന ‘ അണ്ണാത്തെ’ യുടെ ചിത്രീകരണം ലോക്ഡൗണിന് ശേഷം 2020 ഡിസംബർ രണ്ടാംവാരമാണ് പുനരാരംഭിച്ചത്. എന്നാൽ എട്ട് ക്രൂ അംഗങ്ങൾക്ക് കൊവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചതിനു പിന്നാലെ സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണം നിർത്തിവച്ചിരുന്നു.

