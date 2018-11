രജനീകാന്തിന്റെ ബ്രഹ്മാണ്ഡ ചിത്രം 2.0 കേരളത്തിൽ വിതരണത്തിനെത്തിക്കുന്നത് മുളകുപാടം ഫിലിംസ്. 600 കോടി മുതല്‍മുടക്കില്‍ പുറത്തിറങ്ങുന്ന ചിത്രത്തിന്റെ വിതരണാവകാശത്തിനായി 15 കോടി രൂപയ്ക്ക് മുകളില്‍ സ്വന്തമാക്കിയതായാണ് റിപ്പോർട്ട്.

വിതരണാവകാശ തുകയുടെ കാര്യത്തില്‍ സര്‍ക്കാര്‍, ബാഹുബലി 2 എന്നീ ചിത്രങ്ങളെ പിന്തള്ളിക്കൊണ്ടാണ് 2.0 എത്തുന്നത്. ഒരു അന്യഭാഷാ ചിത്രത്തിന് കേരളത്തില്‍ ലഭിക്കുന്ന ഏറ്റവും ഉയര്‍ന്ന തുകയാണ് ഈ ചിത്രം സ്വന്തമാക്കുന്നത്.

കേരളത്തില്‍ 450 ഓളം തിയ്യറ്ററുകളിലായി 2 ഡിയിലും 3 ഡിയിലും ചിത്രം പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കും. ഇന്ത്യയിലെ റിലീസിനുശേഷം, രാജ്യാന്തര തലത്തില്‍ 10,000 സ്‌ക്രീനുകളില്‍ സിനിമയെത്തും. തമിഴ്, തെലുങ്ക്, ഹിന്ദി ഭാഷകളില്‍ പുറത്തിറങ്ങുന്ന ചിത്രത്തിന്റെ ഹിന്ദി പതിപ്പ് കരണ്‍ ജോഹര്‍ വിതരണത്തിനെത്തിക്കും.

അക്ഷയ്​കുമാറാണ് 2.0വിൽ വില്ലനായെത്തുന്നത്. ഒരു ബോളിവുഡ് നടന്‍ ആദ്യമായാണ് സ്റ്റൈൽ മന്നന്റെ വില്ലനാകുന്നത്. നീരവ് ഷായാണ് ഛായാഗ്രഹണം. എ.ആര്‍ റഹ്മാനാണ് സംഗീതം. ശബ്ദമിശ്രണം റസൂല്‍ പൂക്കുട്ടി. മുത്തുരാജാണ് രണ്ടാം ഭാഗത്തിന്റെ കലാസംവിധാനം. ആദ്യഭാഗത്തില്‍ സാബു സിറിലായിരുന്നു.

മറ്റ് സാങ്കേതിക പ്രവർത്തകർ:

വിഷ്വല്‍ ഇഫക്ട്‌സ്: ശ്രീനിവാസ് മോഹന്‍ ആക്ഷന്‍ സ്ംവിധാനം : കെന്നീ ബേറ്റ്‌സ് (ട്രാന്‍സ്‌ഫോമേഴ്‌സ്) വി എഫ് എക്‌സ് : ജോണ്‍ ഹഗ്‌സ്, വാള്‍ട് (ലൈഫ് ഓഫ് പൈ) ആനിമേഷന്‍: ലെഗസി ഇഫക്ട്‌സ് (ജുറാസിക് പാര്‍ക്ക്, അയേണ്‍മാന്‍, അവഞ്ചേഴ്‌സ്).

2010ല്‍ റിലീസ് ചെയ്ത യന്തിരനില്‍ രജനികാന്ത്, ഐശ്വര്യ റായി എന്നിവരായിരുന്നു കേന്ദ്ര കഥാപാത്രങ്ങള്‍. റോബോട്ടിക്സ് മേഖലയില്‍ ഗവേഷണം നടത്തുന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞന്‍ നിര്‍മിച്ച ഹ്യൂമനോയിഡ് റോബോട്ടിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയാണ് ചിത്രത്തിന്റെ ഇതിവൃത്തം. സാങ്കേതികത്വം കൊണ്ട് മികവ് പുലര്‍ത്തിയ ചിത്രം വമ്പന്‍ ഹിറ്റായിരുന്നു. എമി ജാക്സനാണ് 2.0യിലെ നായിക.

