ബാഹുബലിക്ക് ശേഷം രാജമൗലി ഒരുക്കുന്ന ബ്രഹ്മാണ്ഡ ചിത്രം ആര്‍ആര്‍ആറിന്റെ മോഷന്‍ പോസ്റ്റര്‍ പുറത്തിറങ്ങി . രൗദ്രം രണം രുദിരം എന്നതിന്റെ ചുരുക്കപ്പേരാണ് ആര്‍ആര്‍ആര്‍.

ജലം അഗ്‌നിയെ അണയ്ക്കും '

അഗ്‌നി ജലത്തെ ബാഷ്പീകരിക്കും

ഈ രണ്ടു ശക്തികളും അത്യന്തം ഊര്‍ജത്തോടെ ഒരുമിച്ചു എത്തുന്നു...ടൈറ്റില്‍ ലോഗോ പങ്കുവച്ചുകൊണ്ടു രാജമൗലി ട്വീറ്റ് ചെയ്തു

Water douses fire!

Fire evaporates water!

And the two forces come together with immense energy... to present the title logo of #RRR!!! #RRRMotionPoster - https://t.co/2Lm1db3VrL @tarak9999 #RamCharan @ajaydevgn @aliaa08 @OliviaMorris891 #RRRMovie