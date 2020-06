കൊറോണ വൈറസ് ദുരിതാശ്വാസ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളില്‍ സിനിമാപ്രവര്‍ത്തകരും സജീവസാന്നിധ്യമായി തുടരുന്നുണ്ട്. തമിഴിലെ തിരക്കേറിയ നൃത്തസംവിധായകനും നടനുമായ രാഘവലോറന്‍സ് കൊറോണ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് 3 കോടി രൂപ സംഭാവന ചെയ്തത് വലിയ വാര്‍ത്തയായിരുന്നു. ചന്ദ്രമുഖി 2വിലെ റോളിനു വേണ്ടി തനിക്ക് ലഭിച്ച് അഡ്വാന്‍സ് തുകയാണ് നിധിയിലേക്ക് കൈമാറിയതെന്നും രാഘവ ലോറന്‍സ് അറിയിച്ചിരുന്നു. അനാഥാലയത്തിലെ കുട്ടികള്‍ക്കുവേണ്ടിയും സിനിമയിലെ ദിവസവേതനക്കാരായ കലാകാരന്‍മാര്‍ക്കു വേണ്ടിയും ലോറന്‍സ് സഹായങ്ങളുമായി രംഗത്തു വന്നിരുന്നു.

ഇപ്പോള്‍ ശുചീകരണപ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്ക് 25 ലക്ഷം രൂപ സംഭാവനയുമായി എത്തിയിരിക്കുകയാണ്‌ രാഘവ ലോറന്‍സ്. 3385 കോവിഡ് ശുചീകരണ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്കാണ് തന്റെ അടുത്ത സിനിമയുടെ പ്രതിഫലത്തില്‍ നിന്നും 25 ലക്ഷം രൂപ കൈമാറുന്നതെന്ന് ലോറന്‍സ് ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

Keeping our place clean is the utmost safety and it’s maintained by the frontline workers. Service is god 🙏 pic.twitter.com/MmPBxCpGE3