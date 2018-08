പ്രളയക്കെടുതിയില്‍ ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്ന കേരളത്തിന് ആശ്വാസമാകാന്‍ തമിഴ് നടനും സംവിധായകനുമായ രാഘവ ലോറന്‍സും. ഒരു കോടി രൂപയാണ് രാഘവ ലോറന്‍സ് സംഭാവന ചെയ്യുന്നത്. തന്റെ ഫെയ്‌സ്ബുക്ക് കുറിപ്പിലൂടെയാണ് ലോറന്‍സ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്.

"കേരളത്തിനായി ഒരുകോടി രൂപ നീക്കിവെയ്ക്കാനായി തീരുമാനിച്ചു.വെള്ളപ്പൊക്കത്തില്‍ കേരളം നാശനഷ്ടങ്ങളെ നേരിടുന്നു എന്നറിഞ്ഞതില്‍ വളരെയധികം ദുഃഖിതനാണ്.അവര്‍ നമ്മുടെ സഹോദരി സഹോദരന്‍മാരെ പോലെയാണ്.നേരിട്ട് ചെന്ന് സഹായങ്ങള്‍ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും എത്തിപ്പെടുക അത്ര എളുപ്പമല്ല. ഏതു പ്രദേശത്താണ് കൂടുതല്‍ നഷ്ടങ്ങള്‍ ഉണ്ടായതെന്ന് സര്‍ക്കാരിനറിയാം അതു കൊണ്ട് സര്‍ക്കാര്‍ വഴി സഹായം എത്തിക്കാന്‍ തീരുമാനിച്ചു.

ശനിയാഴ്ച്ച അദേഹത്തിനെ കാണാന്‍ സമയം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. തന്റെ സംഭാവന ദുരിതബാധിതര്‍ക്ക് നേരിട്ട് എത്തിക്കാനും അദേഹത്തോട് ആവശ്യപ്പെടും. കേരളത്തെ സഹായിച്ചവരോടും ഇനി സഹായിക്കാനിരിക്കുന്നവരോടും ഒരുപാട് നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. കേരളം പുനര്‍നിര്‍മ്മിക്കാന്‍ ഞാന്‍ രാഘവേന്ദ്ര സ്വാമികളോട് പ്രാര്‍ത്ഥിക്കും" എന്നും അദ്ദേഹം പോസ്റ്റിൽ കുറിച്ചു.

തെലുങ്ക്,തമിഴ് ഭാഷകളില്‍ സിനിമകള്‍ സംവിധാനം ചെയ്തിട്ടുള്ള രാഘവ ലോറന്‍സ് കോറിയോഗ്രാഫര്‍ കൂടിയാണ്. ജീവകാരുണ്യ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളില്‍ ശ്രദ്ധേയ സാന്നിധ്യമാണ് ലോറന്‍സ്.

ContentHighlights: Ragava lawrence donates 1crore to kerala, rain havoc in kerala, floods in kerala