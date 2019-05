ബോക്‌സ് ഓഫീസ് ഹിറ്റായിരുന്ന തമിഴ് ഹൊറര്‍ കോമഡി ചിത്രം കാഞ്ചനയുടെ ഹിന്ദി റീമേക്കായ ലക്ഷ്മി ബോംബില്‍ നിന്നും പിന്‍മാറി സംവിധായകന്‍ രാഘവ ലോറന്‍സ. പിന്‍മാറുന്നതിനു പിന്നില്‍ ഒരുപാടു കാരണങ്ങളുണ്ടെന്നും അതില്‍ ഒന്നാമത്തേത് തന്നെ അറിയിക്കാതെ സിനിമയുടെ പോസ്റ്റര്‍ റിലീസ് ചെയ്തതാണെന്നും ലോറന്‍സ് ട്വീറ്റ് ചെയ്തു. വികാരഭരിതനായി എഴുതിയ ഒരു കുറിപ്പിലൂടെയാണ് സംവിധായകന്‍ ഈ വിവരം പുറം ലോകത്തെ അറിയിച്ചത്.

കുറിപ്പ് ഇപ്രകാരമാണ്. 'തമിഴില്‍ ഒരു ചൊല്ലുണ്ട്. ബഹുമാനം തിരികെ ലഭിക്കാത്ത ഒരു വീട്ടിലേക്ക് കയറരുതെന്ന്. ഈ ലോകത്ത് പണത്തെക്കാളും പ്രശസ്തിയെക്കാളുമൊക്കെ വലുതാണ്, ആത്മാഭിമാനം. കാഞ്ചനയുടെ ഹിന്ദിറീമേക്കായ ലക്ഷ്മിബോബംബില്‍ നിന്നും ഞാന്‍ പിന്‍മാറുകയാണ്. കാരണം എന്തെന്ന് വെളിപ്പെടുത്താന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ഒരുപാടു കാരണങ്ങളുണ്ട്. അതിലൊന്നാണ് ഇന്ന് റിലീസ് ചെയ്ത സിനിമയുടെ ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് പോസ്റ്റര്‍. എന്റെ അറിവോടെയോ ഞാനുമായ സംസാരിച്ചതിനു ശേഷമോ അല്ല പോസ്റ്റര്‍ റിലീസ് ചെയ്തത് എന്നത് എന്നെ ഏറെ വിഷമിപ്പിക്കുന്നു. മൂന്നാമതൊരാള്‍ പറഞ്ഞാണ് ഈ വിവരം ഞാനറിയുന്നത്. ഒരു സംവിധായകനെന്ന നിലയില്‍ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന സിനിമയുടെ പോസ്റ്റര്‍ റിലീസ് മറ്റുള്ളവര്‍ പറഞ്ഞ് അറിയുന്നത് വളരെ വേദനിപ്പിക്കുന്നതാണ്. ആത്മാഭിമാനത്തിനു മുറിവേറ്റിരിക്കയാണ്. എന്നെ ഇത് നിരാശനുമാക്കുന്നു. സിനിമയുടെ സ്രഷ്ടാവ് എന്ന നിലയില്‍ പോസ്റ്റര്‍ ഡിസൈനും എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല. ഒരു സംവിധായകനും ഈ ഗതി വരരുത്‌.

സിനിമയുമായി സംബന്ധിച്ച ഒരു രേഖയിലും ഒപ്പു വയ്ക്കാത്ത സ്ഥിതിക്ക് എനിക്ക് തിരക്കഥ തിരികെ മേടിക്കാം. പക്ഷേ ഞാനത് ചെയ്യില്ല. അത് പ്രൊഫഷണലിസത്തിന് എതിരാണ്. ഞാന്‍ തിരക്കഥ തരാന്‍ തയ്യാറാണ്, കാരണം, വ്യക്തിപരമായി അക്ഷയ്കുമാറിനോട് എനിക്ക് ബഹുമാനമുണ്ട്. അവരുടെ ആഗ്രഹപ്രകാരം മറ്റൊരു സംവിധായകനെ കൊണ്ടു വരാം. അധികം വൈകാതെ ഞാന്‍ അക്ഷയ് കുമാറിനെ കാണും. തിരക്കഥ അദ്ദേഹത്തിന് നല്‍കും. എന്നിട്ട് ഈ പ്രൊജക്ടില്‍ നിന്നും നല്ല രീതിയില്‍ തന്നെ പിന്‍വാങ്ങും. മുഴുവന്‍ ടീമിനും എന്റെ എല്ലാവിധ ആശംസകളും. സിനിമ വിജയിക്കട്ടെയെന്നും ആശംസിക്കുന്നു.'

2007ല്‍ പുറത്തിറങ്ങിയ മുനി എന്ന ചിത്ത്രിന്റെ രണ്ടാംഭാഗമാണ് മുനി 2. ആ ചിത്രത്തിന്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് കാഞ്ചന. ഏഴു കോടി ബജറ്റില്‍ പുറത്തിറങ്ങിയ ചിത്രം തമിഴ്‌നാട്ടില്‍ നിന്നുമാത്രം ഇരുപതു കോടി കളക്ഷനാണ് നേടിയത്. ശരത് കുമാര്‍, രാഘവ ലോറന്‍സ്, ലക്ഷ്മി റായ്, കോവൈ സരള, ദേവദര്‍ശിനി തുടങ്ങിയവര്‍ അഭിനയിച്ച ചിത്രത്തിന്റെ വിജയം കണ്ട് ഹിന്ദിയിലേക്ക് റീമേക്ക് ചെയ്യാന്‍ തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു. അക്ഷയ്കുമാര്‍, കിയാര അഡ്വാനി, ആര്‍ മാധവന്‍ എന്നിവരാണ് ലക്ഷ്മി ബോംബില്‍ അണിനിരക്കുന്നത്. ചിത്രം 2020 ജൂണ്‍ 5ന് റിലീസ് ചെയ്യുമെന്നാണ് അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. കാഞ്ചനയ്ക്കു ശേഷം ഈയിടെ പുറത്തു വന്ന മൂന്നാംഭാഗമായ കാഞ്ചന 3യും വലിയ വിജയമായിരുന്നു. രാഘവലോറന്‍സിനെ കൂടാതെ വേദിക, ഓവിയ, നിക്കി തമ്പോളി തുടങ്ങിയവരും ചിത്രത്തിലുണ്ടായിരുന്നു.

