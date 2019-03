നയന്‍താര വിഷയത്തില്‍ കൂടുതല്‍ വിശദീകരണവുമായി നടന്‍ രാധാ രവി. നയന്‍താര പ്രധാനവേഷത്തില്‍ എത്തുന്ന കൊലയുതിര്‍ കാലം എന്ന സിനിമയുടെ പ്രചരണ ചടങ്ങില്‍ താരത്തെയും പൊള്ളാച്ചി പീഡനക്കേസിലെ ഇരകളെയും അധിക്ഷേപിക്കുന്ന തരത്തില്‍ രാധാ രവി സംസാരിച്ചിരുന്നു. ഇതിനെതിരേ ശക്തമായ വിമര്‍ശനങ്ങളാണ് ഉയര്‍ന്ന് കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.

നടനെ വിലക്കി ഡി.എം.കെ അടക്കമുള്ള രാഷ്ട്രീയ സംഘടനകള്‍ രംഗത്ത് വന്നതോടെ പല നിര്‍മാണ കമ്പനികളും രാധാ രവിയെ കയ്യൊഴിഞ്ഞു. തമിഴ് സിനിമയിലെ താരസംഘടനയും അദ്ദേഹത്തിനെതിരേ രംഗത്ത് വന്നു. മാത്രമല്ല സഹോദരി രാധിക ശരത്കുമാറും രാധാ രവിയെ വിമര്‍ശിച്ച് ട്വീറ്റ് ചെയ്തു. അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം ഇനി സിനിമ ചെയ്യില്ലെന്ന നിലപാടിലാണ് തമിഴകത്തെ സിനിമാ പ്രവര്‍ത്തകര്‍. സംഭവത്തില്‍ കൂടുതല്‍ വിശദീകരണവുമായി രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുകയാണ് രാധാ രവി. ഒരു തമിഴ്മാധ്യമത്തിന് നല്‍കിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് രാധാ രവി വിശദീകരണവുമായി രംഗത്ത് വന്നത്.

'ഞാന്‍ നയന്‍താരയെ ആകെ ഒരു തവണ മാത്രമേ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ. ശിവകാര്‍ത്തികേയനെ കാണാന്‍ വേണ്ടി പോയതാണ്. അവിടെ നയന്‍താരയും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞാന്‍ അവരുടെ ആരാധകനാണ്. ആരാധകന്‍ എന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത് എത്രമാത്രം പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ അതിജീവിച്ചാണ് അവര്‍ ഇന്ന് ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് നില്‍ക്കുന്നത്. എനിക്ക് അവരോട് വ്യക്തിപരമായി യാതൊരു വൈരാഗ്യവുമില്ല.

ഞാന്‍ പെണ്ണുങ്ങളെ പറ്റി മോശമായി പറയും എന്നാണ് പൊതുവെ സംസാരം. എന്നാല്‍ മോശം സ്ത്രീകളെ പറ്റി ഞാന്‍ നല്ലത് പറയാറില്ല. ആ സിനിമയുടെ പ്രമോഷന്‍ ചടങ്ങിന് വേണ്ടി ക്ഷണിച്ചപ്പോള്‍ പോയതാണ്. നയന്‍താരയെക്കുറിച്ച് ചീത്തവാക്കുകള്‍ പറഞ്ഞിട്ടല്ല. എം.ജി.ആര്‍ രജനികാന്ത് എന്ന മഹാരഥന്‍മാരുമായി നയന്‍താരയെ താരതമ്യം ചെയ്യരുത് എന്നാണ് ഞാന്‍ പറഞ്ഞത്. നയന്‍താര രണ്ടു വഴിയില്‍ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരാളാണ്. ഒരു വശത്ത് കൊലയുതിര്‍ കാലം പോലെ ഒരു സിനിമ ചെയ്യുന്നു മറ്റൊരിടത്ത് സീതയായി അഭിനയിക്കുന്നു. പണ്ട് കാലത്തെ നടിമാര്‍ ഒരേ തരത്തിലുള്ള കഥാപാത്രങ്ങള്‍ ചെയ്യുന്നവരാണ്. കെ.ആര്‍ വിജയയെപ്പോലുള്ളവരാണ് സീതയുടെ കഥാപാത്രം ചെയ്യുന്നത്. നയന്‍താര രണ്ടും ഒരേ സമയത്ത് രണ്ടും ചെയ്യുന്നു. അതിനെ അഭിനന്ദിക്കുന്നു എന്നാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്. ഞാന്‍ ഒരുപാട് സിനിമകളില്‍ വില്ലനായി അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് നായകനായും. പണ്ടുകാലത്ത് മാധ്യമങ്ങള്‍ ഇത്ര ശക്തമായിരുന്നില്ല. ഇതെല്ലാം കെട്ടിച്ചമയ്ക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. വണക്കം ചൊല്ലിയാല്‍ പോലും തെറ്റായി വ്യാഖ്യാനിക്കുന്ന ആളുകളാണ് ഇവിടെയുള്ളത്' - രാധാ രവി പറഞ്ഞു.

ഗായിക ചിന്‍മയി ഉന്നയിച്ച മീടൂ ആരോപണങ്ങള്‍ക്കും രാധാ രവി മറുപടി പറഞ്ഞു.

'സ്ത്രീകള്‍ പുരുഷന് താഴെയല്ല. എല്ലാ മേഖലകളിലും സ്ത്രീകള്‍ പുരുഷന്‍മാര്‍ക്കൊപ്പം അല്ലെങ്കില്‍ അവരേക്കാള്‍ മുകളിലെത്തി നില്‍ക്കുന്നു. എന്നാല്‍ മീടൂ ബ്ലാക്ക് മെയിലിങ്ങിന് ഉപയോഗിക്കുകയാണ്. വൈരമുത്തുവില്‍ തുടങ്ങി എനിക്കും നേരേയും എത്തി. സിനിമയില്‍ ലൈംഗികാരോപണങ്ങള്‍ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നത് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം. ഞാന്‍ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കില്‍ തെളിവു തരൂ. തെളിവ് കൊണ്ടുവരൂ. ഞാനും പോരാട്ടത്തിന് ഇറങ്ങാം' - രാധാ രവി പറഞ്ഞു.

Content Highlights: radha ravi explantion on nayanthra controversy me too chinmayi sripada pollachi rape case