കൊറോണ ഭീതിയിലാണെങ്കിലും രാജ്യത്തെ കുട്ടികൾ പരീക്ഷാ ചൂടിലാണ്. പത്താം ക്ലാസ്, പ്ലസ്ടു പരീക്ഷകളുടെ ഫലം വന്നു കഴിഞ്ഞു, തോറ്റവരും ജയിച്ചവരും ഉന്നത വിജയം നേടിയവരും ഉണ്ടായിരിക്കാം.

തോൽവിയിൽ മനസ്സ് മടുത്തവർക്കും ജീവിതം അവസാനിപ്പിക്കാൻ തോന്നുന്നവരോടും നടൻ മാധവന് ചിലത് പറയാനുണ്ട്. ബോർ‍ഡ് എക്സാമിൽ താൻ നേടിയത് 58 ശതമാനം മാത്രമായിരുന്നുവെന്ന് പറഞ്ഞ മാധവൻ കളി ഇനിയും തുടങ്ങിയിട്ടില്ലെന്ന് പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരെ ഓർമിപ്പിക്കുകയാണ്. (കേവലം ഒരു പരീക്ഷയിലെ തോൽവിയോ ജയമോ അല്ല ജീവിതത്തിന്റെ ​ഗതിയെ നിശ്ചയിക്കുന്നത്, നിരാശരായി ജീവിതം അവസാനിപ്പിക്കരുതെന്നാണ് മാധവൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്).

To all those who just got their board results— congratulations to those who exceeded their expectations and aced it . 👌👌👍👍.. and to the rest I want to say I got 58% on my board exams.. The game has not even started yet my dear friends ❤️❤️🤪🤪🚀😆🙏🙏 pic.twitter.com/lLY7w2S63y