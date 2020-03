ബോഡി ഷെയ്മിങ്ങിന് വിധേയനായി പൊട്ടിക്കരയുന്ന ഒമ്പത് വയസുകാരനായ ക്വാഡന്‍ ബെയില്‍സിന്റെ വീഡിയോ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളില്‍ ഏറെ ചര്‍ച്ചയായ ഒന്നാണ്.കൂട്ടുകാര്‍ തന്നെ കുള്ളന്‍ എന്ന് വിളിച്ച് കളിയാക്കുകയാണെന്നും തന്നെ ഒന്നു കൊന്നുതരുമോയെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള ക്വാഡന്റെ കരച്ചില്‍ ഏവരുടെയും ഉള്ളുലയ്ക്കുന്നതായിരുന്നു.

ലോകത്തിന്റെ നാനാ ഭാഗത്തു നിന്നും നിരവധി പേരാണ് കുഞ്ഞ് ക്വാഡന് പിന്തുണയുമായെത്തിയത്. അതില്‍ ഏറെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടതായിരുന്നു കഴിവ് കൊണ്ടും പ്രയത്‌നം കൊണ്ടും ഉയരക്കുറവിനെ അതിജീവിച്ച ഗിന്നസ് പക്രുവിന്റെ സന്ദേശമായിരുന്നു.

ഇപ്പോള്‍ ഏറെ സന്തോഷകരമായ വാര്‍ത്തയാണ് പുറത്ത് വരുന്നത്. മലയാള സിനിമയില്‍ അഭിനയിക്കാന്‍ ക്വാഡന് അവസരം ലഭിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അതിന് നിമിത്തമായതും സാക്ഷാല്‍ പക്രു തന്നെ.

''പ്രിയപ്പെട്ട ക്വാഡന്‍,

താങ്ങള്‍ക്ക് രണ്ട് സന്തോഷവാര്‍ത്തകളുണ്ട്. താങ്ങളോടുള്ള സ്‌നേഹത്തിന്റെയും പിന്തുണയുടെയും ഭാഗമായി ബോഡി ഷെയ്മിങ്ങനെതിരേ വി ആര്‍ വിത്ത് യു എന്ന ക്യാമ്പയിന്‍ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു. ഒരു നടനാകണമെന്ന ആഗ്രഹം താങ്കള്‍ പറഞ്ഞുവല്ലോ, അതിനാല്‍ താങ്ങള്‍ക്ക് മനോഹരമായ ഒരു അവസരം നല്‍കുന്നു. ബോഡി ഷെയ്മിങ്ങിനെതിരേ സംസാരിക്കുന്ന ജാനകി എന്ന ചിത്രത്തില്‍ അഭിനയിക്കാന്‍ താങ്കളെ സംവിധായകന്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു. ''

ചിത്രത്തിന്റെ സംവിധായകന്‍ ക്വാഡന്റെ അമ്മയെ സിനിമയ്ക്കായി സമീപിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൊറോണ ഭീതിയൊഴിഞ്ഞാല്‍ ഓസ്‌ട്രേയിലയില്‍ നിന്ന് ഇന്ത്യയിലെത്തി ക്വാഡന്‍ ചിത്രത്തില്‍ അഭിനയിക്കുമെന്ന് തന്നെയാണ് സൂചനകള്‍.

