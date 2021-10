ബെംഗളൂരു: കന്നട നടന്‍ പുനീത് രാജ്കുമാറിനെ തന്റെ ക്ലിനിക്കിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നപ്പോള്‍ രക്തസമ്മര്‍ദ്ദവും ഹൃദയമിടിപ്പും സാധാരണമായിരുന്നുവെന്ന് ഡോക്ടര്‍ ബി രമണ റാവു. ജിമ്മിലെ വ്യായാമത്തിന് ശേഷമാണ് പുനീതിന് ശാരീരിക അസ്വസ്ഥതകള്‍ തോന്നിയത്. അദ്ദേഹവും ഭാര്യ അശ്വിനിയും ആദ്യം സമീപിച്ചത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബ ഡോക്ടറായ രമണ റാവുവിനെയായിരുന്നു.

''സുഖം തോന്നുന്നില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് ക്ലിനിക്കിലേക്ക് വന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ രക്തസമ്മര്‍ദ്ദം സാധാരണമായിരുന്നു. എന്നാല്‍ വിയര്‍ക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അതെക്കുറിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോള്‍ ജിമ്മില്‍ നിന്ന് നേരെ ഇങ്ങോട്ട് വന്നതാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് അസ്വാഭാവികമായൊന്നും തോന്നിയില്ല. നെഞ്ചുവേദനയെക്കുറിച്ചൊന്നും അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിച്ചതേയില്ല. ഇസിജിയില്‍ ഒരു ചെറിയ വ്യതിയാനം കണ്ടപ്പോള്‍ വിക്രം ആശുപത്രിയിലേക്ക് പോകാന്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുകയായിരുന്നു. എന്നാല്‍ അവിടെ എത്തിയപ്പോഴേക്കും പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ ഗുരുതരമാവുകയും ഒടുവില്‍ അത് മരണത്തിലെത്തുകയും ചെയ്തു''- രമണ റാവു പറഞ്ഞു.

''ചിട്ടയായ ജീവിതശൈലിയായിരുന്നു പുനീതിന്റേത്. എല്ലാദിവസവും വ്യായാമം ചെയ്യും. ചെറുപ്പമായിരുന്നു. പ്രമേഹമില്ല, രക്തസമ്മര്‍ദ്ദമില്ല. മറ്റു അസുഖങ്ങള്‍ക്ക് മരുന്നുകളൊന്നും കഴിച്ചിരുന്നില്ല. വളരെ സന്തോഷവാനായ വ്യക്തിയായിരുന്നു''- രമണ റാവു കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

