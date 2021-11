മൈസൂരു: കന്നഡ സൂപ്പർതാരം പുനീത് രാജ്കുമാറിന്റെ മരണത്തെത്തുടർന്ന് ഭക്ഷണമുപേക്ഷിച്ച ആരാധകൻ മരിച്ചു. മാണ്ഡ്യയിലെ കെരഗോഡു ഗ്രാമത്തിലാണ് സംഭവം. ഗ്രാമവാസിയായ കെ.എം. രാജു (50) ആണ് മരിച്ചത്.

ഡോ. രാജ്കുമാർ എന്നപേരിൽ ഹോട്ടൽ നടത്തിയിരുന്ന രാജു വെള്ളിയാഴ്ച പുനീതിന്റെ മരണം അറിഞ്ഞതോടെ ഭക്ഷണമുപേക്ഷിച്ചതായി വീട്ടുകാർ പറഞ്ഞു.

പുനീതിന് ആദരാഞ്ജലികളർപ്പിക്കാൻ ബെംഗളൂരുവിലേക്ക് പോവുകയാണെന്ന് കുടുംബത്തെ അറിയിച്ച് ശനിയാഴ്ച രാവിലെ വീടുവിട്ട ഇദ്ദേഹം മാണ്ഡ്യയിലെ സിൽവർ ജൂബിലി പാർക്കിനുസമീപം കുഴഞ്ഞുവീഴുകയായിരുന്നു. വിവരമറിഞ്ഞ് ഗ്രാമവാസികളെത്തി ഇയാളെ വീട്ടിലെത്തിച്ചെങ്കിലും രാത്രിയോടെ മരിച്ചു.

പുനീതിന്റെ മരണവിവരമറിഞ്ഞതോടെ രാജു തന്റെ കൈകൾ ബ്ലേഡുപയോഗിച്ച് മുറിച്ചിരുന്നെന്ന് ബന്ധുക്കൾ പറഞ്ഞു.

Content Highlights: Puneeth Rajkumar's fan dies after starving for two days, Puneeth Rajkumar death