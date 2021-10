കന്നഡ നടൻ പുനീത് രാജ്കുമാറിന്റെ അപ്രതീക്ഷിത വിയോ​ഗത്തിന്റെ ആഘാതത്തിലാണ് സിനിമാ ലോകം. തങ്ങളുടെ അപ്പു ഇനിയില്ലെന്ന വാർത്ത വിശ്വസിക്കാനാവാതെ തകർന്നിരിക്കുയാണ് ആരാധകരും. എന്നാൽ പുനീതിന്റെ കണ്ണുകൾ ഇനിയും ലോകം കാണും. പുനീതിന്റെ ആ​ഗ്രഹപ്രകാരം അദ്ദേഹത്തിന്റെ കണ്ണുകൾ ദാനം ചെയ്യുമെന്നാണ് പുറത്ത് വരുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ.

സാൻഡൽവുഡിനും കന്നഡ സിനിമാ പ്രേമികൾക്കും എല്ലാമെല്ലാമാണ് പുനീത്. താരത്തിനെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചപ്പോൾ തന്നെ ആശുപത്രിയ്ക്ക് മുന്നിൽ കണ്ണീരും പ്രാർഥനയുമായി തടിച്ചു കൂടിയ ജനക്കൂട്ടം അദ്ദേഹം അവർക്ക് ആരായിരുന്നുവെന്നതിന് തെളിവാണ്.

താരജാഡകളില്ലാത്ത താരമായിരുന്നു പുനീത്. അശരണരെ ചേർത്തുപിടിച്ച താരം. നിർധനരായ കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം ഏറ്റെടുത്തത് മുതൽ നിരവധി സന്നദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പങ്കാളിയാണ് പുനീത്.

ശ്രീകണ്ഠീരവ സ്റ്റേഡിയത്തില്‍ പൊതുദര്‍ശനത്തിനായി എത്തിച്ചിരിക്കുകയാണ് പുനീതിന്‍റെ മൃതദേഹം. വിലാപയാത്രയിലും പൊതുദര്‍ശനത്തിലും ആയിരങ്ങളാണ് പങ്കെടുക്കുന്നത്. വന്‍ സുരക്ഷാക്രമീകരണങ്ങളാണ് സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഹൃദയാഘാതത്തെ തുടര്‍ന്ന് ബെംഗളൂരുവിലെ വിക്രം ആശുപത്രിയില്‍ ചികിത്സയിലിരിക്കെയായിരുന്നു പുനീതിന്റെ മരണം.

വെറും 46-ാം വയസ്സിലാണ് പുനീത് രാജ്കുമാറിനെ മരണം കവര്‍ന്നെടുത്തത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സിനിമാജീവിതത്തിനും ഏകദേശം 46 വയസ്സോളം പ്രായംവരും. മറ്റൊരു അഭിനേതാവിനും അവകാശപ്പെടാനില്ലാത്ത ഒരു റെക്കോഡാണ് പുനീതിന് സ്വന്തമായിരുന്നത്. വെറും ആറ് മാസം മാത്രമുള്ളപ്പോഴാണ് പിതാവ് രാജ്കുമാറിന്റെ പ്രേമദ കനികെ എന്ന ചിത്രത്തില്‍ കുഞ്ഞു പൂനീത് മുഖം കാണിച്ചത്. 1976 ലാണ് ചിത്രം പുറത്തിറങ്ങിയത്. തുടര്‍ന്ന് 1977 ല്‍ സദാനി അപാന, തായികേ താക്ക മാഗ (1978), വസന്ത ഗീത (1980) അങ്ങനെ ബാല്യകാലത്തുടനീളം ഇടവേളകളില്ലാതെ പുനീത് സിനിമയിലെത്തി.

സന്തോഷ് അനന്ദ്രത്തിന്റെ യുവരത്ന എന്ന ചിത്രമാണ് പുനീതിന്റെതായി ഏറ്റവും ഒടുവില്‍ തിയേറ്ററുകളിലെത്തിയ ചിത്രം. ജയിംസ്, ദ്വിത്വാ തുടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങളില്‍ അഭിനയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. നിര്‍മാതാവിന്റെ വേഷത്തിലെത്തിയ സിനിമകളുടെ ഒടിടി റിലീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചര്‍ച്ചകള്‍ പുരോഗമിക്കവെയാണ് താരത്തിന്റെ മരണം.

