ലോക്ക്ഡൗൺ കാലത്ത് സഹപ്രവർത്തകർക്ക് സഹായഹസ്തവുമായി നിർമാതാവ് എം. രഞ്ജിത്ത്. തന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള രജപുത്ര ഔട്ട്ഡോർ യൂണിറ്റിലെ എല്ലാ തൊഴിലാളികൾക്കും 5000 രൂപ വീതം അവരവരുടെ അക്കൗണ്ടുകളിലേയ്ക്ക് ​രഞ്ജിത്ത് അയച്ചു കൊടുത്തു.

രജപുത്രയിലെ ജീവനക്കാരനായ രാജീവ് എം. ആണ് ഇക്കാര്യം ഫെയ്സ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിലൂടെ അറിയിച്ചത്.

‘രജപുത്ര ഔട്ട് ഡോർ യൂണിറ്റ് എം. രഞ്ജിത് സാർ രജപുത്രയിലെ എല്ലാ തൊഴിലാളികൾക്കും ഈ കൊറോണ കാലത്ത് 5000 രൂപ വീതം ഞങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് അയച്ചു തന്ന് സഹായിച്ച സാറിനും കുടുംബത്തിനും എല്ലാ വിധ ദൈവാനുഗ്രഹവുമുണ്ടാകാൻ ഞങ്ങൾ എല്ലാപേരും ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു.’രാജീവ് കുറിച്ചു

ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് ലെഫ്റ്റ്, ഇടുക്കി ഗോൾഡ്, കൂടെ, 2 കണ്ട്രീസ് തുടങ്ങിയ സിനിമകൾ രജപുത്ര ഫിലിംസിന്റെ ബാനറിൽ രഞ്ജിത്താണ് നിർമിച്ചത്

Content highlights : Producer M Renjith Provides Fiancial Aid To His Employees